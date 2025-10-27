Openlane choisit Bayonne pour faire la jonction avec les pays ibériques

Openlane renforce ses capacités logistiques en France. La plateforme de remarketing BtoB des voitures d'occasion a révélé, par la voix de Frédéric Leurent, le responsable du bureau tricolore, qu'un centre logistique ava ouvrir à proximité de Bayonne (64).

"Il sera opérationnel avant la fin du mois d'octobre 2025", a-t-il précisé au Journal de l'Automobile, tandis qu'il tenait un stand sur l'espace Univers VO, au salon Equip Auto 2025.

Cette plateforme a été mise en place avec la collaboration du Groupe Charles André (GCA). Le logisticien réserva une "cinquantaine de places" à Openlane pour stocker des voitures d'occasion. "Ce hub répond à un enjeu de service, explique Frédéric Leurent. Il nous rapproche de nos clients dans le sud de la France pour raccourcir les délais entre la restitution du véhicule et sa remise en vente".

Openlane disposera alors de deux sites dans l'Hexagone. Le premier se trouvant à Valencienne (59). Ce second emplacement jouera un rôle stratégique d'un point de vue de la géographie. Comme le souligne le responsable français, le site proche de Bayonne ouvre la porte vers les marchés espagnol et portugais. "A terme, nous aimerions en avoir trois ou quatre sur le territoire, dont un à Lyon", lâche-t-il.

La livraison Express en Europe

Récompensée il y a quelques jours par nos confrères de Fleet Europe pour l'ensemble de sa carrière, Grainne van Berkum, la présidente d'Openlane depuis deux ans, a impulsé une nouvelle dynamique à l'entreprise qui ronronnait. L'interface a été totalement repensée pour favoriser le commerce des voitures en provenance, à 60 %, de loueurs de courte et de longue durée.

Il en résulte une liste de 6 000 voitures d'occasion constamment accessibles "et renouvelée tous les deux jours", selon Frédéric Leurent.

Avec une équipe de six personnes à ses côtés, ce dernier revendique un volume annuel régulier de 4 700 transactions contre 2 000 unités avant la révolution impulsée par la présidente. "Nous aspirons à prendre la place de numéro 1 en Europe", repend-t-il la grammaire du groupe.

Mais revenons à la logistique. En 2026, Openlane lancera la Livraison Express. Ce service promet aux professionnels de réduire à moins d'une semaine le délai d'acheminement des véhicules et des papiers, partout en Europe.

Habituellement, il faut à l'entreprise 26 jours en moyenne pour accomplir cette partie du travail. Cette nouvelle prestation pourrait bien contribuer à ce que la branche française remplisse son objectif de 6 500 transactions BtoB en 2026.