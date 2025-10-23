Les distributeurs ont toujours autant de voitures d'occasion sur leur parc

Publié le 23 octobre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

D'après Autobiz, le nombre de voitures d'occasion de moins de sept ans présentes en points de vente s'est maintenu en septembre 2025. Les professionnels ont terminé le mois avec 421 000 unités. Cependant, le marché atteint un niveau de liquidité inédit.

Selon Autobiz, il y avait 421 000 voitures d'occasion de moins de sept ans chez les pros français à fin septembre 2025. ©Le Journal de l'Automobile

Les mois passent et il y a toujours autant de voitures d'occasion de moins de sept ans sur les parcs des distributeurs automobiles français. Dans son étude mensuelle du marché, Autobiz a recensé 421 000 unités à travers le pays, à la fin septembre 2025. Un total en légère progression par rapport au mois précédent (+0,3 %), mais tout à fait en ligne avec la tendance observée depuis le début de l'année (430 000 unités). Cependant, comme les ventes des professionnels ont fait un bond pour passer de 141 000 en août à 218 000 transactions en septembre, la liquidité s'est nettement améliorée. Il faudrait maintenant 1,9 mois pour faire tourner le stock de voitures d'occasion. Il y a un an encore, cet indicateur était à 2,3 mois chez les distributeurs français. À l'offensive sur les prix Parmi les champions de la rotation, selon Autobiz, il y a Seat avec 69 jours, Dacia avec 64 jours et, sur la première marche du podium, BYD avec 59 jours. Cette dernière marque ayant peu de produits, l'équilibre offre-demande tourne à l'avantage des enseignes. Les annonces de véhicules d'occasion refleurissent en Europe en octobre 2025 Quoi qu'il en soit, les revendeurs ne cessent pas de fournir des efforts sur les étiquettes de prix. Selon Autobiz, l'écart moyen pondéré sur les cinq derniers mois entre les nouveaux prix et la cote est négatif de 242 euros.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet