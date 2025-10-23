Les distributeurs ont toujours autant de voitures d'occasion sur leur parc
Publié le 23 octobre 2025
Les mois passent et il y a toujours autant de voitures d'occasion de moins de sept ans sur les parcs des distributeurs automobiles français. Dans son étude mensuelle du marché, Autobiz a recensé 421 000 unités à travers le pays, à la fin septembre 2025. Un total en légère progression par rapport au mois précédent (+0,3 %), mais tout à fait en ligne avec la tendance observée depuis le début de l'année (430 000 unités).
Cependant, comme les ventes des professionnels ont fait un bond pour passer de 141 000 en août à 218 000 transactions en septembre, la liquidité s'est nettement améliorée. Il faudrait maintenant 1,9 mois pour faire tourner le stock de voitures d'occasion. Il y a un an encore, cet indicateur était à 2,3 mois chez les distributeurs français.
À l'offensive sur les prix
Parmi les champions de la rotation, selon Autobiz, il y a Seat avec 69 jours, Dacia avec 64 jours et, sur la première marche du podium, BYD avec 59 jours. Cette dernière marque ayant peu de produits, l'équilibre offre-demande tourne à l'avantage des enseignes.
Quoi qu'il en soit, les revendeurs ne cessent pas de fournir des efforts sur les étiquettes de prix. Selon Autobiz, l'écart moyen pondéré sur les cinq derniers mois entre les nouveaux prix et la cote est négatif de 242 euros.
