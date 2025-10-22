Les annonces de véhicules d'occasion refleurissent en Europe en octobre 2025

Après quatre mois d'effritement consécutifs, le nombre d'annonces de véhicules d'occasion repart à la hausse en Europe. En prenant en compte la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Belgique, la plateforme Leparking a recensé 3,938 millions d'offres disponibles sur les sites des infomédiaires dans son étude du marché, réalisée à la mi-octobre 2025. Le total s'est donc amplifié de 1,8 % par rapport au mois précédent et de 2,3 % en comparaison à l'an passé.

Dans le détail, il y a 3,701 millions de voitures d'occasion en vente, soit 1,8 % de regain mensuel. La France (+5,5 %, à 938 500 unités) a particulièrement contribué à cette tendance. Tout comme l'Espagne dont le nombre d'annonces a grimpé de 3 %, à 481 640 unités. La Belgique poursuit son ascension pour atteindre 163 600 offres de VO (+2,9 %), ce qui dépasse le record de décembre 2023 (160 000 unités).

Au rayon des véhicules utilitaires, les cinq pays cumulent autour de 237 400 véhicules. C'est 2,5 % de plus que le mois précédent, mais le niveau reste encore loin des standards du marché. Les principales raisons de cette croissance sont à chercher du côté de l'Allemagne (+4,7 %, à 82 000 unités) qui, au passage, repasse devant la France, et de la Belgique où l'offre a gonflé de 10,4 %, à 14 600 unités.

La durée de rotation s'allonge

Derrière cette augmentation significative des annonces visibles en ligne, il y a un allongement de la rotation. Dans les cinq pays, chaque offre a une durée de vie moyenne de 49 jours sur les sites des infomédiaires, tous types de vendeurs confondus, soit deux jours de plus qu'en septembre 2025. Une durée qui s'est allongée de trois jours chez les professionnels (55 jours) et de deux jours pour les particuliers (43 jours).

La tendance reste la même quand Leparking élargit le périmètre d'analyse aux Pays-Bas et au Portugal. Alors, la moyenne observée dans les sept pays prend trois jours supplémentaires par rapport à septembre 2025 (à 51 jours).

La situation en France n'est pas à l'avantage des points de vente. Leur moyenne est estimée à 64 jours. Un rythme plus lent que dans tous les autres pays, à l'exception du Portugal, où l'agrégateur d'annonces rapporte une rotation de 85 jours en moyenne. Il faut remonter à novembre 2023 pour trouver trace d'une statistique si mauvaise chez les revendeurs tricolores. Pourtant, l'Hexagone est le seul marché où d'un mois à l'autre, la moyenne des deux canaux (BtoC et CtoC) s'améliore, en revenant à 47 jours.

Des prix en légère hausse

Toutes les motorisations envahissent un peu plus les plateformes de diffusion. En montant à 1,439 million d'unités, les diesel connaissent la plus franche augmentation (+2,3 % en un mois). Ce sont néanmoins les voitures d'occasion essence que l'on trouve toujours en plus grand nombre, à 1,651 million d'offres (+1,3 %).

Du côté des véhicules électrifiés, retenons que les voitures électriques reviennent à leur sommet (188 300 unités ; +1,6 %), tandis que les hybrides établissent un nouveau record, à plus de 372 200 unités (+2,2 %).

Ce qui a pour conséquence de soutenir les prix. En moyenne des deux canaux, ils sont estimés à 21 231 euros dans l'Europe des cinq pays (+0,9 %) et à 20 715 euros dans l'Europe des sept pays (+0,6 %).

À chaque fois, les points de vente sont les moteurs de cette hausse. Leurs véhicules d'occasion s'affichent sur internet à 28 000 euros dans l'Europe des cinq (+1,3 %) et à 27 613 euros dans le périmètre des sept pays (+1,3 % également). Et l'Italie joue clairement un rôle déterminant, puisque les montants y ont subi une inflation de 3,9 %, pour dépasser 25 900 euros de moyenne. La France se distingue par la hausse des prix de 1 % sur le canal du CtoC, à 13 500 euros.