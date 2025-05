Maindset évolue vers la visite virtuelle des voitures d'occasion

Publié le 28 mai 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Alors que l'intelligence artificielle attire de plus en plus d'éditeurs dans le peloton, Maindset continue les développements techniques pour rester dans le groupe de tête. Sa solution ne se limite plus à un 360° immersif, elle propose de visiter virtuellement les véhicules d'occasion.

Maindset Automotive Video crée un film de présentation à partir de huit photos. ©Capture d'écran-Maindset

Il y a un an, Maindset avait fait souffler un vent de fraîcheur sur le sujet de la visualisation des voitures d'occasion. Pour résister à la montée en régime de la concurrence, la société montpelliéraine continue de parfaire son utilisation de l'intelligence artificielle pour permettre aux distributeurs de proposer une expérience toujours plus immersive. Aux États-Majors du VO, le 21 mai 2025, Julien Renard, dirigeant de la start-up, a dévoilé Maindset Automotive Video. En partant de quelques photographies statiques d'un véhicule d'occasion, le logiciel crée un environnement dans lequel le produit stationne. Des mouvements de caméra à l'extérieur et à l'intérieur viennent mettre des détails en valeur. "Grâce à huit photos, le système calcule cinq plans. Il nous faut simplement un accès à la banque d'images, ensuite tout est généré automatiquement, en incrustant le logo du distributeur", décrit Julien Renard. Il explique que cette innovation a été soufflée par les concessionnaires eux-mêmes, qui cherchent à aller plus loin dans l'immersion. Nécessaire passage à l'échelle La version bêta servira à affiner le traitement des images. Maindset a choisi un modèle économique sans engagement. Chaque vidéo sera facturée quinze euros. Un prix amené à baisser au lancement de la version définitive, en septembre prochain. À cette échéance, il y aura des plans de côté et la vue des sièges arrière. "Des points d'amélioration que nous avons identifiés", glisse-t-il. La franchise Simplicicar choisit Maindset XR pour vendre de manière plus immersive Il y a un enjeu de capacité de calcul. La visite virtuelle consomme beaucoup plus de ressources en termes de serveurs. "Seul un passage à l'échelle industrielle nous permettra de négocier des prix compétitifs", reconnaît le fondateur de Maindset. Il s'appuie, à ce jour, sur des fournisseurs français et suédois qui, grâce à l'emploi d'énergie renouvelable, parviennent au moins à contenir la facture environnementale. La solution Maindset XR qui permet une vue immersive à 360 degrés des véhicules avait été retenue par la franchise Simpliciar, fin 2024. Une quinzaine de points de vente l'utilisent à ce jour. Durant cet intervalle, Julien Renard a convaincu les directions d'enseignes concurrentes, à commencer par Transakauto et Ewigo. En dehors de nos frontières, l'entrepreneur dit avoir trouvé un client en Suisse.

