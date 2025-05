Le VO sourit toujours aux rigoureux et aux opportunistes

TRIBUNE – Dans un marché du VO chahuté, certains tirent leur épingle du jeu grâce à une gestion fine du stock, une culture digitale forte et une vraie stratégie client. Gilles Aubry, directeur-conseil de Nova MS, décrypte les clés de ces réussites dans une tribune sans détour.

Gilles Aubry, directeur conseil de Nova MS. ©Journal de l'Automobile - Mélanie Robin

Dans un contexte où le marché de l'automobile subit des transformations profondes et des fluctuations parfois inquiétantes (stocks, marges, etc.), les résultats des professionnels de la vente de voitures d'occasion varient considérablement d’une affaire à l’autre.

En moyenne, les performances semblent en baisse. Pourtant, en y regardant de plus près, un constat surprenant s'impose : certains acteurs réussissent non seulement à maintenir leur activité, mais également à la développer, et ce malgré les turbulences du marché. Mais alors, comment font-ils ? Quels sont leurs secrets ?

Une adaptation rapide aux évolutions du marché

Les meilleurs performers sont avant tout des professionnels réactifs, capables d'adapter leur stratégie en fonction des évolutions du marché. Là où certains voient de l'incertitude, eux identifient des opportunités.

Le digital, par exemple, n'est plus une option. Il est devenu une culture interne. Ces experts maîtrisent les outils numériques, optimisent leur stratégie en ligne (le digital et le social selling en particulier) et exploitent les données clients pour affiner leurs offres.

La gestion fine du stock & l’hygiène du VO

L'un des secrets de ces réussites réside dans la gestion rigoureuse et quotidienne du stock. Savoir acheter au bon prix, anticiper ses engagements à terme (buy back & LLD), piloter les rotations de stock, ainsi que son vieillissement, et ajuster son pricing en permanence, c’est faire le choix de la croissance.

Tenir 80 % de son stock "prêt à partir" est devenu un incontournable de l’hygiène VO ! La plupart des grands groupes français pratiquent déjà cette hygiène en travaillant les délais et les rotations de manière journalière. Le temps d'immobilisation et la préparation sont suivis de manière quasi obsessionnelle.

L'expérience client au cœur de la stratégie

Au-delà des chiffres, les professionnels les plus performants savent placer l'expérience client au centre de leur démarche. Un accueil irréprochable, un suivi personnalisé et une transparence totale lors de la transaction renforcent la confiance et favorisent les recommandations. La fidélisation devient alors un cercle vertueux.

Faire la différence, c’est avoir la maîtrise et la compétence de la vente de VO électriques. Les stocks sont souvent importants et le personnel de vente peu cultivé en VE, ni même convaincu. Les amener vers ce marché en croissance, certes trop faible aujourd’hui, mais à très haut potentiel, c’est préparer son avenir. Ceux qui, en 1900, préféraient la calèche à l’automobile, ont disparu. Ceux qui ne croient pas aux voitures électriques aujourd’hui connaitront un jour le même destin.