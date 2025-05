Voiture électrique d'occasion : les inquiétudes des Français se dissipent

Comme chaque année, CGI Finance et ses partenaires ont réalisé une enquête auprès des consommateurs. Parmi les nombreuses thématiques abordées, il y avait évidemment celle des voitures électriques d'occasion. Dans ce registre, les points de réticence sont très nettement en recul.

CGI Finance a sondé 1 124 Français notamment sur leur confiance dans les voitures électriques d'occasion. ©Renault

Les Français expriment de moins en moins de raisons de se détourner des voitures électriques revendues comme véhicules d'occasion. Cette bonne nouvelle pour les distributeurs sort tout droit de l'étude annuelle conduite par CGI Finance et dont les résultats ont été présentés à la dernière édition des Clés du VO.

Sur la base d'un panel composé de 1 124 personnes à qui il a été demandé de cocher les motifs de refus d'achat d'une voiture électrique d'occasion, 41 % ont répondu que le manque de recul sur la duré de vie de la batterie pose un problème. Cette part a chuté de 15 points entre 2023 et 2024.

Dans le même temps, ils ne sont plus que 37 % à mentionner une crainte d'acheter un véhicule qui ne tient plus la charge complète. CGI Finance explique que cette part a également fondu de 15 points en un an.

Le troisième motif relève du prix. Un tiers des sondés (-2 points) estiment que les occasions ne présentent pas d'avantage tarifaire. D'ailleurs, dans une autre mesure, 28 % (+6 points) rapportent ne pas avoir trouvé d'offre dans leur budget. Alors même que seuls 20 % des interrogés (-3 points) jugent le choix de voitures électriques d'occasion trop restreint en volume.

Les principaux éléments de réassurance laissés de côté

Dans les faits, les intentions d'achat restent relativement basses. Mais ce contexte plus favorable se traduit par une poussée de 7 points, pour atteindre 29 % chez les clients potentiels des parcs de voitures d'occasion. En comparaison, ils sont 36 % des clients VN à envisager l'acquisition ou la location d'une voiture électrique.

CGI Finance a ensuite sondé les consommateurs au terme de leur parcours d'achat d'une voiture de seconde main chez un professionnel. Des personnes initialement orientées vers l'électrique mais qui, au final, ont opté pour une autre motorisation. Il était question de savoir quels sujets avaient été mis en avant par les vendeurs dans leur argumentaire.

L'autonomie se place en tête (70 %), devant les dispositifs d'aides financières (67 %) et l'entretien (64 %). Étrangement, l'économie à l'usage ne pointe qu'au quatrième rang (58 % ex-aequo avec la recharge des batteries) alors qu'il s'agit de l'argument principal pour convertir. En effet, pour 81 % des acheteurs de VE d'occasion, cette motorisation a été choisie pour réduire les dépenses en carburant. C'est 10 points de plus que chez les clients VN.

Pour rester sur le sujet de l'argumentaire, les analystes ont demandé aux plus réticents ce qui pourrait les faire basculer vers l'électrique. Chez les acheteurs VO, l'offre d'une extension de garantie qui couvrirait la batterie au-delà de celle d'origine convertirait 33 % des personnes. Un diagnostic d'état de santé de la batterie aurait un impact sur 29 % d'entre eux. A titre de comparaison, les parts s'élèvent respectivement 64 % et 66 %.