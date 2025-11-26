Le prix des véhicules d'occasion baisse en Europe

Il y a un peu moins de véhicules d'occasion à revendre en Europe. L'étude des données compilées au mois de novembre 2025 par la plateforme Leparking, sur les marchés français, allemand, italien, espagnol et belge, montre un effritement de 0,4 %, pour totaliser moins de 3,922 millions d'annonces en ligne.

La contraction de 2,6 % de l'offre de véhicules utilitaires (231 200 unités) a provoqué ce mouvement. Pourtant, des pays comme la France (+0,6 %, à 1,026 million d'annonces) ou l'Espagne (+1,9 %, à 524 846 annonces) ont vu leur offre de voitures et d'utilitaires d'occasion augmenter par rapport à octobre 2025.

Avec une telle proposition, les infomédiaires européens cumulent un peu moins d'offres que l'an passé. Le niveau a effectivement baissé de 0,7 %. Cela s'avère plus flagrant en Allemagne où, par rapport à novembre 2024, les sites internet totalisent 4,8 % d'annonces en moins, à 1,514 million d'unités (-1,9 % sur un mois).

Les hybrides à contre-courant

Sur ces cinq marchés, seuls les véhicules hybrides ont vu leur nombre augmenter sur les plateformes de diffusion des annonces. À la mi-novembre, quelque 388 000 exemplaires d'occasion composaient l'offre d'occasion, soit +4,2 % sur un mois. Jamais le total de ce segment n'était monté si haut et tous les pays ont contribué à l'atteinte de ce record, notamment l'Allemagne (+6 %, à 115 260 unités) et la Belgique (+4,1 %, à près de 20 800 unités).

À l'inverse, bien moins de voitures électriques d'occasion ont été remises en vente, selon Leparking. L'offre a chuté en France (-9,1 %, à 52 000 unités), en Italie (-2,3 %, à 19 600 unités) et en Espagne (-3,5 %, à 16 300 unités). De fait, le périmètre étudié cumule 185 500 unités, soit autant qu'en septembre.

Forte correction des prix en Italie

Pas de quoi soutenir les prix. Entre octobre et novembre, ils ont perdu 0,8 % pour revenir à 20 776 euros en moyenne, tous canaux confondus. La plus forte déflation a été observée en Italie. En moyenne, les voitures d'occasion s'y affichent à 19 552 euros, soit 2,9 % de moins que le mois précédent. La France aussi a vécu un épisode de repositionnement vers le bas (-1,4 %, à 18 194 euros).

Leparking élargit son analyse à deux autres pays, les Pays-Bas et le Portugal. À une telle échelle, le prix moyen des véhicules d'occasion reste sensiblement le même, à 20 586 euros (-0,6 % par rapport à octobre 2025). Il convient de noter que des sept pays, la France est celui où le prix est en moyenne le plus bas derrière le Portugal (à 18 701 euros). Ce qui aurait tendance à remettre sur la table la question du lieu de remarketing pour les acteurs français.

L'offre dégonfle, les prix sont corrigés à la baisse… et la durée de vie des annonces se raccourcit. Elle passe à 50 jours tous canaux confondus contre 51 jours en octobre dernier. Un progrès qui ne gomme pas la réalité. Ce rythme de rotation reste supérieur à la moyenne de l'exercice 2025. Après onze mois, celle-ci s'établit sous la barre des 48 jours.

Quelques pays connaissent une dégradation de la situation comme l'Italie (+1 jour) et le Portugal (+1 jour). La France y échappe en stabilisant son rythme de renouvellement des annonces. En revanche, l'Espagne (-4 jours), la Belgique (-3 jours) et les Pays-Bas (-2 jours) voient leur rotation s'accélérer.