Voitures électrifiées d'occasion : quels sont les modèles les plus prisés ?

Publié le 21 novembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Dans son baromètre mensuel, Indicata fait le point sur les délais de vente des voitures électriques et hybrides d'occasion. Au mois d'octobre 2025, les premiers exemplaires de BYD ont démontré leur attractivité.

À la faveur d'un volume de stock plus faible, la BYD Atto 3 affiche une rotation moyenne des plus courtes, selon Indicata. ©BYD

Les modèles de voitures électriques d'occasion les plus courus par les clients français tournent en moins de 52 jours. Voilà l'un des enseignements de l'étude mensuelle conduite par Indicata. La société d'analyse des données de marché automobile a publié son rapport pour le mois d'octobre et il apparaît que le top 5 des voitures électriques affiche des performances bien au-dessus de la moyenne. Dans une France où les voitures électriques d'occasion se revendent en 141 jours pour les moins de 3 ans et en 158 jours pour les 3-5 ans, Indicata avance que la BMW i3 demande en moyenne 51,7 jours. Les Tesla Model 3 (39,8 jours), les Mini Cooper (44,9 jours) et les Tesla Model Y (46,6 jours) prennent encore moins de temps pour trouver preneur. Au mois d'octobre, la palme revient à la BYD Atto 3. La voiture électrique chinoise n'a besoin que de 34,5 jours pour être revendue sur le marché des occasions. La rareté des exemplaires, doublée d'un positionnement tarifaire compétitif, aide le C-SUV à ressortir très vite des stocks. Les hybrides sous l'influence de Toyota Cette même combinaison de paramètres profite au BYD Seal U DM-I. Le D-SUV trône dans la catégorie des hybrides rechargeables. Selon Indicata, les exemplaires d'occasion se revendent en 29,4 jours. Les voitures plus répandues ont besoin d'un peu plus de temps, à l'instar de la Mini Countryman (49,4 jours). Le reste du top 5 se compose d'abord d'une autre chinoise, la MG EHS, à laquelle il faut en moyenne 51,8 jours d'exposition, ensuite du Toyota RAV4 qui, malgré l'abondance d'offres, affiche une rotation moyenne en 54,8 jours. Il faut un peu plus de temps (54,9 jours) aux Mercedes GLA pour reprendre la route. L’électrique séduit davantage les Français, mais les seniors restent sceptiques Enfin, Indicata étudie le segment des hybrides. En tant que constructeur, Toyota fait un carton, plaçant trois modèles au sommet. Cela commence avec la Yaris Cross (36 jours de moyenne) et le RAV4 (39 jours), suivis du Lexus UX (39,6 jours). Ce sont deux autres modèles asiatiques qui bouclent le top 5 : le MG ZS (41,4 jours) et le Hyundai Tucson (42,1 jours).

