Émission spéciale VO : les nouveaux codes de la vente de voitures d'occasion

Publié le 24 novembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Dans une émission du Journal de l'Automobile, diffusée en ligne le 25 novembre 2025 à 10h30, trois distributeurs de voitures d'occasion ont partagé leurs idées pour faire évoluer un métier en souffrance. Au-delà des enjeux de transition énergétique ou d'évolution des méthodes de vente, ils voient un avenir se dessiner dans la coopération.

L'émission VO du Journal de l'Automobile, diffusée le 25 novembre 2025. ©JA

Mettre fin au chacun pour soi. Tel a été le message porté par les trois distributeurs de voitures d'occasion réunis par Le Journal de l'Automobile lors de l'émission diffusée le 25 novembre 2025 à 10h30 (voir ici). Provenant de trois horizons différents, leur vision de l'avenir du métier a convergé vers une idée simple : construire un écosystème plus solide entre les acteurs. "Il y a de plus en plus de petits, de PME qui se rassemblent", a salué Valentin Grain, le directeur général de Caudebec Automobiles et fondateur de Myauto.fr. Représentant de la nouvelle vague, il a invité les différentes générations de distributeurs à nouer des dialogues constructifs qui aideront les revendeurs de voitures d'occasion à gagner en pertinence et en performance. Durant l'heure d'échange, à laquelle participait également Arnaud Martinet, directeur de la distribution commerciale de CGI Finance, les acteurs ont longuement abordé la question de la pression fiscale. Édouard Bonnefis a notamment souligné la complexité des mécanismes qui n'ont d'autres effets que de nuire au commerce. Les opportunités et les risques Ayant pour thématique "Les nouveaux codes de la vente de VO", l'émission a abordé par ailleurs des sujets opérationnels, mais aussi l'évolution des modèles économiques et l'essor de nouvelles technologies. Les trois distributeurs, dont Yoni Dayan, le fondateur de Simplicicar, ont particulièrement mis en lumière le rôle indispensable des financeurs dans l'élaboration de modèles d'affaires plus adaptés à l'évolution du mix de motorisation. GPDA 2025 : le Prix de la stratégie VO décerné à LG Mais aussi ouverts aux changements soient-ils, les distributeurs présents sur le plateau ont prévenu de potentiels risques. Dans un monde qui se digitalise et offre des opportunités commerciales au-delà de l'imagination, certaines tentations émergent et ne sont pas toujours louables. Au cours de l'échange, en effet, le sujet des diverses fraudes, qui mettent les commerces en danger, est revenu plusieurs fois sur la table. Inscrivez-vous ici.

