Europe : les prix des véhicules d'occasion enflent en août 2025

C'est une première depuis le mois de mars dernier. Le nombre d'annonces de voitures et d'utilitaires d'occasion recensées en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Belgique est repassé sous la barre des quatre millions d'unités au cumul. Selon l'étude mensuelle de la plateforme Leparking, le total à la mi-août s'élevait à près de 3 946 600 offres tous canaux confondus, soit 1,4 % de moins que le mois précédent et -0,8 % par rapport à l'an passé.

Il s'agit du troisième mois de baisse continue après le pic à 4,101 millions d'annonces diffusées chez les infomédiaires en mai. À l'exception de la Belgique (+2,8 %, à 167 200 unités), tous les pays du panel ont perdu du volume. En pointant à seulement plus de 1,027 million d'annonces de véhicules d'occasion, la France recule de 2,4 %. Aucun autre marché étudié ne connaît une telle contraction.

L'Allemagne et l'Espagne ont des trajectoires identiques de -1,7 %. Outre-Rhin, Leparking a comptabilisé 1,52 million d'annonces, dont 1,441 million de voitures d'occasion (-1,6 %). De l'autre côté des Pyrénées, l'offre revient à son plus bas niveau depuis février avec moins de 509 000 unités, dont un peu plus de 475 000 voitures (-1,7 %).

Les électriques approchent des 200 000 offres

Sur le plan du mix, les offres de véhicules d'occasion se réduisent particulièrement sur les motorisations thermiques. Dans les cinq pays observés, le total d'exemplaires essence est revenu en dessous de 1,657 million d'annonces chez les infomédiaires (-1 %). Pour ce qui concerne les véhicules diesel, leur nombre s'est effrité encore de 2,9 %, à 1,446 million d'unités, notamment en raison des dynamiques française (-3,7 %, à 390 475 annonces) et allemande (-3,4 %, à 465 100 annonces).

À l'inverse, les voitures électriques d'occasion continuent d'alimenter les infomédiaires. À l'échelle des cinq pays, 188 500 annonces ont été proposées aux internautes (+1,1 %). Elles sont toujours à distance des versions hybrides, dont pas loin de 360 900 annonces (+0,9 %) s'affichent en ligne.

Un rafraîchissement d'annonces qui s'accélère

Dans ce contexte, certains pays voient la vitesse de rotation moyenne des annonces être améliorée. Cela s'applique à l'Allemagne (37 jours contre 38 jours en juillet) et à la Belgique (35 jours contre 38 auparavant). En France, la situation est stable (45 jours), quand l'Espagne ralentit d'une journée (à 57 jours) et l'Italie de trois jours (56 jours contre 53 auparavant).

En élargissant la géographie aux Pays-Bas et au Portugal, on peut noter des similitudes. Selon Leparking, le rythme de rotation a accéléré dans le premier pays (39 jours contre 46 jours auparavant) et s'est maintenu dans le second (63 jours).

Qu'en est-il par canal ? Dans l'Europe des cinq pays, les professionnels renouvellent une annonce tous les 52 jours en moyenne (1 jour de gagné par rapport à juillet 2025) et les particuliers sont descendus à 36 jours (4 jours de gagnés). À l'échelle des sept pays, la rotation moyenne est estimée à 55 jours (-2 jours) chez les professionnels et 37 jours (-3 jours) chez les particuliers.

Les distributeurs espagnols à contre-courant

Il en ressort que les prix gonflent de 0,9 % pour s'établir à 21 046 euros en moyenne, tous canaux confondus dans les cinq pays. Chez les distributeurs, la hausse a été contenue (+0,8 %), alors que les tarifs affichés par les particuliers ont grimpé de 1,2 %, à 14 364 euros.

Tous les canaux dans chacun des pays ont appliqué une hausse tarifaire sur les véhicules d'occasion. Il n'y a qu'une exception : les produits vendus en BtoC en Espagne ont subi une baisse de 1,1 %. En atterrissant alors à 25 717 euros, le niveau revient pour la toute première fois depuis mars 2023 sous la barre des 26 000 euros.

Autrement, Leparking rapporte des inflations de prix significatives sur le canal du CtoC en France (+2,2 %, à 13 315 euros), sur celui du BtoC en Belgique (+2,2 %, à 32 076 euros) et dans une moindre mesure sur celui du CtoC en Allemagne (+1,5 %, à 13 954 euros).