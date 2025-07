Infomédiaire : EV Market à l'assaut des voitures électriques d'occasion

Ancien directeur de l'ingénierie chez Electra, le fabricant de bornes de recharge, Florent Angles vient de lancer EV Market. Ce site internet se veut un lieu dédié à la diffusion d'annonces de voitures électriques d'occasion, dans un environnement favorable à la compréhension des produits.

EV Market veut se positionner comme le site spécialisé dans les annonces de voitures électriques d'occasion. ©EV Market

L'univers des infomédiaires compte un nouveau membre. Florent Angles, ancien directeur de l'ingénierie chez Electra, le fabricant de bornes de recharge, a rejoint le cercle en lançant EV Market, le 12 mai 2025. Son ambition consistait à animer une place de marché exclusivement consacrée à la revente de voitures d'occasion à motorisation électrique.

"Je suis convaincu par l'intérêt de la voiture électrique et sa réelle émergence dans quelques années. Pour cela, il faut donner aux consommateurs les moyens d'appréhender la mobilité et l'écosystème dans son ensemble", exprime l'instigateur du projet. Florent Angles ne voit dans les PHEV qu'une solution transitoire non désirée sur son site de petites annonces.

Le pari de la spécialisation

Hasard du calendrier pour le néophyte, son service sort du bois au moment où la constellation d'infomédiaires connaît quelques perturbations. Leboncoin est passé dans le giron de nouveaux actionnaires, La Centrale achève la première phase de sa mutation en société technologique, Zoomcar a bouclé une levée de fonds auprès de groupes de distribution, WeeSpot tente de fédérer les revendeurs indépendants et Heycar s'apprête à débrancher le service.

"Cette liste se compose de généralistes. Or, l'avenir appartiendra en partie aux spécialistes et nous prenons les dispositions pour devenir le référent sur le créneau des voitures électriques", rétorque le fondateur d'EV Market. Des dispositions qui reposent notamment sur une levée de fonds pour financer ses développements et donner de l'ampleur à sa démarche.

Florent Angles "ne voit aucun risque côté marché", en revanche, "il y a un véritable enjeu à se faire connaître", admet-t-il. Depuis le démarrage, son plan de déploiement concerne évidemment la France, mais considère plus largement l'Europe.

À la mi-juillet, EV Market affiche un peu plus de 3 500 annonces de voitures électriques. En très grande majorité, ces offres proviennent de revendeurs professionnels, dont principalement des concessionnaires. Les marques les plus en vue de ce segment du marché sont toutes présentes.

Une interface dessinée pour les enjeux du VE

Le fondateur a séduit ces distributeurs en leur soumettant un modèle de rémunération à la performance. Ceux-ci ne payent qu'à la réception de leads qualifiés. Cependant, EV Market devrait prochainement facturer un abonnement pour couvrir les frais de base, comme le coût du flux (PlanetVO, Ubiflow…), l'hébergement ou la création d'un numéro de téléphone pour tracker les appels. Ce devrait être un montant forfaitaire ne prenant pas en compte le nombre de véhicules.

Le visitorat se compose de particuliers avant tout. De fait, l'interface a été dessinée pour faciliter leur compréhension du sujet. Outre la description de la voiture, la fiche intègre les informations relatives à la batterie, dont l'état de santé, les conditions de garantie, les temps estimés de recharge et l'autonomie potentielle en fonction des conditions météorologiques.

Le site comprend d'autres sections. Elles sont toutes tournées vers le service. Cela va de l'aide à la recherche du véhicule électrique le plus approprié au mode de vie à l'inspection à domicile en passant par un comparateur ou une évaluation du coût de détention (TCO). Il y a également des modules didactiques pour se familiariser avec la mobilité électrique. En clair, EV Market joue le rôle de premier conseiller commercial.

Les professionnels y trouvent tout autant des éléments précieux. Florent Angles a fait développer une page consacrée aux données de marché et, à titre individuel, fournira contre rémunération des statistiques de marché aux revendeurs. "Nous les aiderons à positionner au mieux leurs offres pour optimiser la rotation par rapport à la marge", explique le fondateur de la place de marché.