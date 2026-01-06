Bosch veut faire de l’IA le moteur de sa croissance future

A l'occasion du CES 2026 de Las Vegas, l’équipementier allemand a placé l’intelligence artificielle au cœur de sa stratégie. De l’optimisation des chaînes d’approvisionnement aux cockpits automobiles intelligents, Bosch accélère sur les logiciels dopés à l’IA.

Tanja Rückert, membre du conseil d'administration, et Paul Thomas, président de Bosch en Amérique du Nord, lors de la conférence du CES 2026. ©Bosch

Bosch place ses billes sur l’intelligence artificielle. Présent au CES de Las Vegas 2026, le salon dédié aux nouvelles technologies, l’équipementier allemand a dévoilé sa stratégie en matière d’IA pour l’avenir. L’entreprise estime qu’elle générera plus de six milliards d’euros de chiffre d’affaires par le biais des logiciels et services, dont deux tiers dans le secteur de la mobilité. Des produits reposant essentiellement sur l’intelligence artificielle, domaine dans lequel Bosch compte dépenser 2,5 milliards d’euros d’ici 2027.

Pour illustrer cette orientation, l’entreprise a annoncé deux nouveaux partenariats. Avec Microsoft, Bosch a signé un accord pour développer une IA agent dédiée à l’industrie, qui aura pour mission d’optimiser la production et les chaînes d’approvisionnement. Cette dernière prend des décisions en autonomie en se basant sur un volume conséquent de données, ce qui doit, selon l’équipementier, réduire les coûts de production.

Précisons que Bosch annonce également une collaboration avec Kodiak dans l’objectif de fournir des logiciels pour l’émergence de camions autonomes. L’équipementier s’engage, entre autres, à fournir des capteurs et des technologies de direction.

Un cockpit reposant sur l’IA

Toujours avec Microsoft, mais également avec Nvidia, Bosch a présenté ses nouvelles technologies de cockpit lors d’une conférence. Reposant sur l’IA, ce dernier permet de s’adapter aux habitudes du conducteur. Il peut ainsi communiquer avec grâce à un assistant vocal via "un grand modèle de langage (LLM) permettant une communication «comme avec une personne réelle»", avance l’équipementier dans son communiqué.

L’intelligence peut également interpréter ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule grâce à un "langage visuel". Cela permet par exemple "de chercher automatiquement une place de stationnement à l’arrivée, ou de rédiger le compte rendu de réunions lors de visioconférences", précise l’équipementier.

"Notre cockpit piloté par l'IA libère le potentiel complet des logiciels automobiles modernes. La plateforme d'extension accélère drastiquement l'implémentation de nouvelles fonctions", assure Markus Heyn, membre du conseil d’administration de Bosch dans un communiqué.

L’équipementier aspire à être dans le trio de tête des services d'infodivertissement embarqués (IVI) bénéficiant de l’IA. En se basant sur les chiffres des instituts Grand View Research et MarketsandMarkets, qui évaluent la catégorie des solutions IVI dopées à l'IA à 17 milliards d'euros d'ici 2030, Bosch espère réaliser un chiffre d'affaires supérieur à deux milliards d'euros avec ces solutions.