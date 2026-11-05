Découvrez 20 personnalités qui comptent dans les flottes en 2026

Le Journal des Flottes vous propose tous les ans depuis 2022 un panel de personnalités qui animent le secteur des flottes en France. Ces 20 figures se distinguent pour leur succès commercial, leur réussite entrepreneuriale ou encore le périmètre dont elles ont la charge. Il ne s’agit pas d’un classement ni d’une liste exhaustive.

Le Journal des Flottes a listé 20 personnalités qui façonnent le marché des flottes en France en 2026. ©JDF

Fabrice Denoual, le défi Mobilize Lease & Co

Fort d’une longue expérience dans le secteur de la location longue durée acquise chez ALD Automotive puis Ayvens, Fabrice Denoual a rejoint le groupe Renault en septembre 2025 pour prendre la direction de Mobilize Lease & Co France. Il occupait avant cela le poste de directeur de l’activité européenne de Ford Lease/Ford Fleet Management au sein de la filiale de la Société générale, qui opère en qualité de captive. Le défi est d’ampleur pour Fabrice Denoual, qui est dorénavant à la tête de l’une des principales structures de LLD du pays. Son objectif est de faire de la captive du groupe Renault une alternative crédible face aux poids lourds du secteur bancaire. Charge à lui également et à ses équipes d’accompagner le mouvement d’électrification des entreprises. Une mission facilitée par le succès actuel de la gamme électrique de Renault.

Philippe Ambon, l’électron libre d'Holson

Philippe Ambon forme avec Stéphane Montagnon un binôme qui fonctionne à merveille à la tête d'Holson. Le premier chapeaute le développement, le second le consulting. Philippe Ambon s’illustre dans son domaine par son franc‑parler, son enthousiasme à toute épreuve et sa propension à imaginer le futur des flottes. Électrification, intelligence artificielle, évolution du métier de gestionnaire… Autant de discussions animées et bien d’autres sont à prévoir si vous croisez sa route. Ce dynamisme qui le caractérise rejaillit sur l’activité commerciale du fleeter, qui a dépassé les 15 000 véhicules en gestion début 2026 et qui a franchi le cap des 50 salariés courant 2025. Philippe Ambon, formateur pour M Faktory, est également investi dans l’aFleet, l’association des fleeters indépendants, une autre manière pour lui de mettre en valeur le métier de gestionnaire de flotte externalisé.

Jérôme Conrad, la force tranquille d’Ayvens

Peu à peu, sans bruit, Jérôme Conrad s’est imposé comme l’une des figures de proue du secteur de la location longue durée en France. Au point de devenir président du Sesamlld en mai dernier, succédant ici à Sarah Roussel. Son profil de financier spécialisé dans le secteur automobile colle parfaitement aux spécificités du marché de la LLD. Ainsi, après avoir été directeur financier de LeasePlan France, il en fut le président de 2019 à 2023. Le rachat du loueur par ALD, qui a permis de former le numéro un mondial Ayvens, n’a pas freiné son évolution, bien au contraire. Directeur général délégué, puis président d’Ayvens France, Jérôme Conrad a récemment pris de la hauteur en devenant directeur sous‑régional du groupe. Philippe Valigny, jusque‑là directeur général d’Ayvens Italie, lui a succédé à la tête de la filiale française.

Dorian Jorry, l’entrepreneur qui veut électrifier les flottes

Diplômé de la Rennes school of business, où il rencontre son associé Quentin Fabre, Dorian Jorry a très tôt choisi la voie de l’entrepreneuriat. Après une première aventure avec la néo-assurance Olino, les deux entrepreneurs fondent Evera, une start‑up toulousaine qui veut accélérer l’électrification des flottes d’entreprise. En tant que directeur des opérations, Dorian Jorry pilote le développement de l’offre et la stratégie opérationnelle de la société, qui s’impose comme un acteur innovant de la mobilité professionnelle, en témoigne le récent partenariat noué avec Stellantis. Evera propose aujourd’hui des solutions de LLD, de gestion de flotte et de financement de véhicules électriques d’occasion, avec une ambition claire : lever les freins économiques et opérationnels à la transition énergétique des entreprises.

Lahouari Bennaoum, un périmètre XXL chez Volkswagen

Véhicules d’occasion, loueurs courte durée, loueurs longue durée, ventes aux entreprises, marchés publics, nouvelles mobilités… Lahouari Bennaoum officie à la tête d’une direction, Mobility Solutions, aux ramifications multiples. Un poste clé dans l’organisation de Volkswagen Group France, qu’il occupe depuis septembre 2022, date de la création de cette nouvelle direction. Il est sans doute utile de rappeler que le BtoB au sens large est prépondérant au sein des différentes marques du groupe, à commencer par Audi dont Lahouari Bennaoum fut le directeur France pendant quatre ans, avec de bons résultats à la clé. Avant cela, il avait également dirigé Skoda, toujours sur le périmètre France. Il connaît donc très bien la maison Volkswagen et plus globalement le monde de l’automobile, dans lequel il baigne depuis plusieurs décennies.

Jean Pagezy, la valeur montante avec PCA Services

Le métier de courtier en location longue durée n’est pas le plus connu de l’écosystème des flottes. Il tend toutefois à gagner en notoriété, porté par une récente diversification. C’est le cas de la société PCA Services qui, en plus du courtage, s’est aventurée dans le conseil et la gestion de flotte, sous la houlette de Jean Pagezy, son fondateur et président. La complexification croissante du métier de gestionnaire de parc constitue une fenêtre de tir et PCA Services s’y est engouffrée avec succès, avec désormais plus de 7 000 véhicules en gestion. Le lancement du service AEN Manager, qui permet aux entreprises d’optimiser le sujet complexe des avantages en nature, a également constitué un élément fort dans sa montée en régime. Soulignons aussi que Jean Pagezy est un fin connaisseur du produit automobile. Il intervient à ce titre sur la chaîne YouTube 100 Bornes aux côtés de notre confrère Cédric Fréour.

Pascal Pavard, le grand architecte de la flotte EDF

Chef de projet EV100 du groupe EDF, Pascal Pavard s’attelle depuis plusieurs années à un chantier colossal : électrifier, d’ici à 2030, 100 % de la flotte de véhicules légers de l’énergéticien. Celle‑ci se compose de 47 000 véhicules… Il se démène depuis, avec ses équipes, pour dénicher des solutions à chaque cas d’usage, à chaque véhicule. Pour les voitures particulières, les alternatives ne manquent pas. Le chemin est plus tortueux pour les utilitaires légers, qui représentent 50 % de la flotte, mais Pascal Pavard ne recule pas devant l’obstacle. Le rendez‑vous de 2030 sera honoré. Pour corser le tout, le groupe a prévu d’équiper ses sites (environ 1 000 dans le monde) en bornes de recharge. Là aussi, le challenge est d’envergure puisque cela représente plusieurs dizaines de milliers de points de charge. Rien que ça !

Lionel Ehrhard, nouvelle tête d’affiche du BtoB de Stellantis

Depuis le 1er mai dernier, Lionel Ehrhard est le nouveau directeur du BtoB de Stellantis en France, un poste hautement stratégique. Charge à lui désormais d’orchestrer la remontée des nombreuses marques du constructeur sur le marché des flottes, après le passage à vide des années post‑Covid. Preuve de l’importance accordée à cette mission, Stellantis a choisi un homme clé de son dispositif national pour ce poste. Lionel Ehrhard officiait, en effet, depuis début 2025 à la tête de Peugeot France. Il n’aura donc œuvré qu’une seule année pleine aux commandes de la marque au lion, avec un bilan contrasté de 221 001 mises à la route de voitures particulières (‑5 %) et 66 257 immatriculations d’utilitaires légers (‑1,8 %). Celui qui est qualifié de "vrai commerçant" par le réseau a réalisé une grande partie de sa carrière au sein de Peugeot.

Cyrille Frantz, leader de BYmyCAR for business

Le deuxième distributeur automobile de France a fait du BtoB l’un de ses principaux axes de développement. Le groupe Cosmobilis a créé pour cela l’enseigne BYmyCAR for business dont les clés ont été confiées à Cyrille Frantz, salarié de longue date du distributeur et spécialiste de la marque BMW. L’ambition est d’atteindre 40 000 livraisons aux flottes à l’horizon 2030. Cyrille Frantz imprime le tempo avec la grande énergie qui le caractérise pour atteindre cet objectif. Il peut s’appuyer sur la force d’un groupe au large portefeuille (une trentaine de marques distribuées) et sur des vendeurs qui ont su changer leur logiciel pour dépasser leur marque d’origine et travailler dans l’intérêt global de l’entreprise.

Fabien Michaudet, pionnier du courtage avec MyLeasing

Ancien de LeasePlan et de Peugeot, Fabien Michaudet a fondé MyLeasing en 2012 avec Teddy Perus. Leurs routes se sont séparées depuis, Fabien Michaudet étant désormais seul aux commandes du courtier en location longue durée. Depuis plusieurs mois, il s’attelle à étoffer les domaines de compétence de l’entreprise, en réponse à la complexification du secteur de la gestion de flotte. MyLeasing mise sur une approche à 360°. Avant la phase de négociation des contrats, elle accompagne ses clients dans une cartographie complète de leur parc : analyse des coûts, enjeux RH et stratégie énergétique. Une fois le courtage réalisé, MyLeasing poursuit son rôle dans le suivi opérationnel, avec un panel élargi de services allant de l’audit thématique jusqu’à l’externalisation complète de la gestion de flotte.

Jean‑Luc Mas, s’imposer parmi les géants

À l’ombre des géants de la location longue durée Ayvens et Arval, Drivalia Lease trace sa route avec près de 200 000 véhicules sous contrat en Europe, dont 10 000 en France. Parmi les initiatives du Crédit Agricole dans la LLD, aux côtés de Leasys (coentreprise avec Stellantis) et d’Agilauto, la filiale de CA Auto Bank affiche une forte croissance. Créée en 2022, elle a profité de la naissance d’Ayvens pour reprendre les activités d’ALD Automotive en Norvège et en Irlande, ainsi que celles de LeasePlan en République tchèque et en Finlande. Nommé directeur France en janvier 2025, Jean‑Luc Mas, passé par Sofinco puis plusieurs postes internationaux au sein du Crédit Agricole, entend accélérer le développement de l’entreprise. Drivalia vise 15 000 véhicules sous contrat en France fin 2026, puis 20 000 en 2028. Présent dans 16 pays européens, Drivalia ambitionne d’atteindre 300 000 véhicules d’ici à la fin 2028.

Alfred Richard, l’accélérateur de l’électrification

En 2022, à la sortie de ses études, Alfred Richard a senti le bon filon en créant Nelson, avec trois autres de ses camarades ingénieurs polytechniciens. Quatre ans plus tard, l’entreprise spécialisée dans l’accompagnement des flottes automobiles vers l’électrique s’est fait une place et un nom sur le marché. Au point de convaincre de nouveaux investisseurs auprès desquels l’équipe est parvenue à lever trois millions d’euros en mai 2026. Cette levée de fonds doit alors permettre à l’entreprise de mieux se structurer afin d’élargir sa clientèle, avec un objectif de 100 000 véhicules analysés et accompagnés vers l’électrique en 2030. À date, Nelson a passé au crible plus de 50 000 véhicules depuis sa création et contribué à en électrifier plus de 3 000.

Luc Soriau, le nouveau visage d’Arval France

Depuis le 1er juin 2026, Luc Soriau est le nouveau directeur général d’Arval France. Il a succédé à Sarah Roussel qui a, quant à elle, été promue directrice des ressources humaines du groupe BNP Paribas. Fort d’un parcours international et d’une expérience en management et en développement commercial, Luc Soriau aura pour mission d’insuffler une nouvelle dynamique à la filiale française du loueur longue durée. Il devra ainsi poursuivre le développement de la mobilité durable et renforcer le positionnement d’Arval France, qui gère aujourd’hui une flotte de près de 367 000 véhicules.

Solal Botbol et Chanez Djoudi, les couteaux suisses de la location électrique

Cofondée en 2019 par Solal Botbol et Chanez Djoudi, la société Beev s’est très vite imposée comme un acteur important de la location de véhicules électriques en France. L’entreprise, qui ambitionne de s’étendre au‑delà de l’Hexagone, propose désormais un large panel de services, allant de l’audit de flotte à l’installation de bornes de recharge, en passant par la gestion de parc grâce à une plateforme SaaS. Aujourd’hui, elle compte une trentaine de collaborateurs. Solal Botbol a auparavant travaillé chez Smart Me Up, dont la solution de reconnaissance visuelle a été rachetée par Fiat Chrysler, tandis que Chanez Djoudi œuvre depuis plusieurs années en faveur du verdissement des usages dans l’automobile. L’offre de leasing de Beev comprend plus de 250 modèles et accompagne plus de 5 000 clients, parmi lesquels Danone, Veolia, Carrefour ou encore Tesla. En 2023, l’entreprise a réalisé une levée de fonds de trois millions d’euros et enregistré un volume d’affaires de 20 millions d’euros.

Donato Quagliariello, la chasse aux TCO excessifs

Depuis 2013, Lightfoot a rencontré le succès en Grande‑Bretagne. Une performance qui a permis à l’entreprise, spécialisée dans la gestion de flotte et la prévention des risques, de s’étendre en Europe, notamment en France. C’est en 2024 que la société a traversé la Manche. À cette occasion, Donato Quagliariello a rejoint l’entreprise en tant que directeur international des ventes indirectes, après un passage chez Quartix. L’activité de Lightfoot se décline en deux services. Le premier repose sur une solution de coaching, notamment via un boîtier capable d’analyser en temps réel la manière de conduire. Celui‑ci encourage les salariés à améliorer leur conduite, tout en limitant le volume de données remontées aux managers. Le second est un outil de gestion de flotte qui, grâce à la collecte de données télématiques, permettrait de réduire de 10 à 15 % les émissions de CO₂, la consommation de carburant et le coût total de détention (TCO) des véhicules, selon l’entreprise.

François‑Joseph Bouyer, le simplificateur des flottes

Après plusieurs expériences entrepreneuriales dans les domaines de la restauration, des loisirs et des services, François‑Joseph Bouyer fonde la start‑up SoonGo en 2024. Alors que le métier de gestionnaire de flotte se complexifie à grande vitesse, il imagine une solution tout‑en‑un pensée pour simplifier leur quotidien. Avec SoonGo, il propose donc une plateforme qui centralise les données des véhicules, automatise les tâches chronophages et utilise l’intelligence artificielle pour aider les entreprises à mieux piloter leur flotte. Un moyen de faire gagner un temps précieux aux gestionnaires de parc et d’accélérer la prise de décision.

Samia Arfaoui, cheffe d’orchestre de Targa Telematics France

Arrivée à la tête de Targa Telematics France à la suite du rachat de Viasat Group, Samia Arfaoui a joué un rôle clé dans la structuration et l’accélération de la filiale tricolore. Forte d’expériences reconnues chez General Electric Fleet, Athlon, FCA, Mobility Tech Green ou encore Veolia, elle accompagne donc l’intégration des équipes et des expertises issues de Viasat au sein du groupe Targa Telematics. Sous sa direction, l’entreprise a ainsi consolidé sa présence sur le marché français et renforcé son positionnement auprès des gestionnaires de flotte, en proposant notamment de nouvelles solutions de télématique basées sur l’intelligence artificielle.

Emmanuelle Renon, la locomotive de BPCE Car Lease

Emmanuelle Renon a pris les commandes de BPCE Car Lease en juillet 2024. Ce loueur longue durée, dont les offres sont essentiellement diffusées par les banques de détail du groupe BPCE, à savoir la Banque Populaire et la Caisse d’Épargne, s’est récemment distingué pour avoir lancé une offre de LLD VO. Un dispositif qui se veut flexible avec des durées de contrat de 24 à 48 mois. Un moyen pour BPCE Car Lease de se rapprocher de son ambition d’atteindre 100 000 véhicules à la route d’ici 2030. Soit le double de son parc actuellement sous contrat.

François Oudot, une croissance à toute épreuve

Dans le domaine très concurrentiel de la recharge pour véhicules électriques, Bump se distingue en faisant des flottes d’entreprise sa spécialité. Créée en 2021 par François Oudot, l’entreprise a connu une forte croissance, avec un chiffre d’affaires multiplié par 2,5 en 2025 par rapport à 2024. Elle a installé ou repris la supervision de plus de 6 500 bornes et en exploite aujourd’hui plus de 15 000. Au‑delà de l’installation et de l’exploitation des infrastructures, Bump propose une carte de recharge pour les salariés en itinérance, ainsi qu’une borne et un câble connecté pour la recharge à domicile. L’entreprise réalise près de trois millions de sessions de recharge par an et compte 150 clients, parmi lesquels Bureau Veritas, Nestlé et Assystem. D’ici fin 2026, Bump vise 23 000 bornes opérées. Dès janvier, François Oudot indiquait avoir déjà sécurisé 70 % du chiffre d’affaires attendu pour 2026, soit le double de celui de 2025.

Didier Blocus, rassurer les collaborateurs

La transition d’une flotte vers l’électrique peut être perçue comme une contrainte par les collaborateurs. Les gestionnaires de parc doivent donc les rassurer afin qu’ils s’approprient cette technologie et deviennent des acteurs de l’électrification. C’est de ce constat qu’est née Jumpivi en 2025, sous l’impulsion de Didier Blocus. L’électromobilité ne lui est pas étrangère : ancien responsable de la nouvelle mobilité chez Ayvens, il a contribué dès 2011 au développement de l’offre de véhicules électriques du loueur. Avec Jumpivi, il accompagne les entreprises dans la sensibilisation de leurs collaborateurs à la mobilité électrique. Convaincu que la réussite de la transition passe par l’adhésion des salariés, Didier Blocus intervient en présentiel ou en webinaire pour répondre à leurs interrogations sur le cadre réglementaire, l’autonomie, la recharge, la conduite ou encore les aspects techniques des véhicules électriques.

Dossier réalisé par Damien Chalon, Robin Schmidt et Jean‑Baptiste Kapela.