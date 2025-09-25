MyLeasing se développe au-delà du courtage

Acteur important du courtage en location longue durée, MyLeasing souhaite accompagner ses clients plus largement, tant en amont qu’en aval de son métier historique. Fabien Michaudet, son directeur, nous livre les détails de cette évolution stratégique.

Fabien Michaudet présente le nouveau positionnement de MyLeasing. ©MyLeasing

Les enjeux liés à la gestion de flotte automobile ont considérablement évolué ces dernières années, notamment sous la pression réglementaire et fiscale. Une profonde mutation qu’aucun acteur du secteur ne peut s’offrir le luxe d’ignorer.

À l’instar des loueurs longue durée, des constructeurs et d’une large partie de l’écosystème des flottes, MyLeasing s’adapte. Le courtier en location longue durée enrichit son offre afin d’accompagner plus largement ses clients, au-delà de son métier historique.

"Gestion de flotte proactive"

"MyLeasing élargit son rôle en allant du courtage LLD vers une gestion de flotte proactive. Nous avons écouté nos clients qui souhaitent être accompagnés sur des sujets tels que la maîtrise du TCO, les enjeux fiscaux, le verdissement des flottes, la complexité opérationnelle… Nous avons adapté notre offre en conséquence pour devenir un interlocuteur plus global, tant en amont qu’en aval de notre métier de courtier", explique Fabien Michaudet, fondateur de MyLeasing.

L’entreprise a désormais une approche à 360° de la gestion de flotte automobile. Avant la phase de négociation des contrats, elle accompagne ses clients dans une cartographie complète de leur parc : analyse des coûts, enjeux RH et stratégie énergétique. Une fois le courtage réalisé, MyLeasing poursuit son rôle dans le suivi opérationnel, avec un panel élargi de services allant de l’audit thématique jusqu’à l’externalisation complète de la gestion de flotte.

Cette évolution s’appuie largement sur le numérique. Outre son site internet repensé, le courtier s’apprête à déployer une version enrichie de son logiciel de gestion de flotte MyLeasing Fleet. L’application mobile dédiée aux conducteurs a également été revue pour fluidifier la gestion quotidienne et responsabiliser les utilisateurs en centralisant toutes les informations liées à leur véhicule.

Trois offres packagées

Sur la base de tous ces éléments, trois offres voient le jour pour répondre à toutes les attentes des clients. ML Essential concentre le savoir-faire historique du courtage LLD avec un benchmark multimarque, complété par l’accès au logiciel et à l’application pour le suivi des contrats, des kilométrages, des entretiens, des amendes ou des restitutions.

ML Advanced apporte un pilotage renforcé avec la gestion des fournisseurs, l’analyse des coûts, la formalisation d’une charte flotte et un suivi RH et RSE. Enfin, ML Premium permet une externalisation complète, incluant les restitutions, les renouvellements, les dérives kilométriques et le reporting opérationnel.

"Notre objectif est d’être un partenaire sur la durée pour nos clients", résume Fabien Michaudet, qui revendique une flotte en gestion de 5 000 véhicules. MyLeasing cible les entreprises disposant d’une vingtaine de véhicules et plus, sans limite de taille.