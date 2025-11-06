Beev veut chasser sur les terres de Gac Technology avec Fleet Manager

Le spécialiste de la location de voitures électriques et de l’installation de bornes de recharge étend son activité à la gestion de flotte. Beev commercialise le logiciel Fleet Manager qui permet d’avoir une vision complète d’un parc automobile, à commencer par le TCO.

Beev lance son logiciel de gestion de flotte Fleet Manager. ©Beev

Beev se diversifie. En plus de la location de voitures électriques pour les professionnels, de l’audit de flottes et de l’installation de bornes de recharge, l’entreprise s’attaque à présent à la gestion de parc. Ce qui passe aujourd’hui par la commercialisation de sa plateforme SaaS Beev Fleet Manager.

Clairement, l’ambition de Beev est de chasser sur les terres du leader du secteur, Gac Technology, et de ses principaux concurrents que sont Traxall ou Phoenix. Fleet Manager, commercialisé en abonnement à partir de 49 euros par mois, s’adresse selon ses concepteurs à toutes les entreprises et collectivités, quelle que soit la taille de leur flotte.

Vision TCO

La spécialité de Beev a beau être la voiture électrique, son logiciel permet également de gérer toutes les motorisations qui composent un parc automobile, même si plusieurs composants spécifiquement développés pour la mobilité électrique sont au programme.

L’interface, qui a fait l’objet de deux ans de développement, centralise et consolide toutes les informations liées à une flotte. La finalité est de donner une vision TCO à ses utilisateurs, en tenant compte notamment de la fiscalité, du financement des véhicules, des coûts de maintenance, des dépenses de carburant ou de l’assurance.

Une interface permet en outre aux salariés de remonter directement leurs données kilométriques, idéal pour les voitures électriques pour lesquelles cette donnée fait parfois défaut. Une section dédiée aux bornes de recharge est également proposée, permettant de superviser celles installées au domicile des salariés et celles sur site.

"Beev Fleet Manager est avant tout une solution née du terrain, coconstruite avec nos clients et leurs équipes, souligne Solal Botbol, cofondateur et PDG de Beev. Pendant deux ans, nous avons écouté leurs besoins, observé leurs contraintes et conçu l’outil qu’ils ne trouvaient pas encore sur le marché : une plateforme unique reposant sur une interface simple, intuitive et complète."

Audit de flotte automatique

Le dirigeant partage son ambition de "rendre la gestion de flotte accessible à tous, tout en accompagnant les entreprises dans leur transition vers la mobilité électrique". D’ailleurs, lorsqu’une entreprise s’abonne à la plateforme, elle bénéficie automatiquement d’un audit de sa flotte par les équipes de Beev.

Déjà 68 entreprises ont pu tester la solution, cumulant plus de 3 000 véhicules en base.