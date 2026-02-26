PCA Services veut grandir grâce aux avantages en nature

Historiquement actif sur le métier de courtier en location longue durée, PCA Services étend son domaine de compétences. L’accompagnement de ses clients sur l’audit de parc, le conseil et la gestion de flotte sont au programme. Une diversification qui passe aussi par une prestation connectée sur les avantages en nature (AEN).

L'équipe dirigeante de PCA Services avec, de gauche à droite, Xavier Boulez (directeur général), Jean Pagezy (président) et Antoine Godet (directeur commercial et marketing). ©Journal des Flottes

PCA Services compte parmi les principaux courtiers en location longue durée en France, avec 7 000 véhicules en gestion, 2 000 clients et une présence dans les principales villes du pays comme Paris (75), Lyon (69), Nice (06), Nantes (44) et Bordeaux (33). Créé en 2008 par Jean Pagezy et Xavier Boulez, respectivement président et directeur général, le courtier opère aujourd’hui une diversification de ses activités.

Son métier historique de courtage en LLD demeure le pilier central de son business. Il traite d’ailleurs avec les loueurs majeurs que sont Ayvens, Arval, Athlon et Alphabet, mais aussi Agilauto, Volkswagen Bank et Leaseway. Vient s’ajouter Arkéa Financements & Services sur la partie location avec option d’achat.

Gestion de parc et conseil

Désormais, PCA Services propose aussi des services autour de la gestion de parc automobile. "Notre offre a évolué au fil du temps, confie Xavier Boulez. Au début, nos clients voulaient surtout un accompagnement sur la négociation de conditions en LLD. Nous nous sommes rendu compte que ce n’était pas suffisant et qu’il fallait évoluer aussi vers la gestion du parc qui n’était généralement pas optimisée."

"Les économies réalisées par le courtage peuvent vite être effacés par des postes de coûts assez importants. Je pense aux frais de restitution, au renouvellement des véhicules, à la gestion des commandes et des livraisons, au suivi des kilométrages et des avenants, à la fiscalité…", poursuit le directeur général.

Cette diversification vers des sujets opérationnels s’est traduite par des renforts humains, mais aussi par un accord avec GAC Group. Son logiciel, GAC Car Fleet, est proposé par PCA Services à ses clients pour suivre leur parc au quotidien.

Le courtier se développe également sur la partie conseil. L’audit de parc, la rédaction de car policy ou encore l’accompagnement dans la transition vers l’électrique font partie des compétences mises en avant. Sans oublier l’optimisation des coûts, un domaine dans lequel un tout nouveau service de suivi des avantages en nature (AEN) vient d’être mis sur les rails.

Passer au réel avec AEN Manager

Pour rappel, la réforme des AEN de février 2025 a constitué une bascule pour bon nombre d’entreprises, qui ont accéléré la transition de leur flotte vers l’électrique, à grand renfort de modèles écoscorés. Or, le constat de Jean Pagezy est que ces véhicules électriques, écoscorés ou non, ne répondent pas à tous les besoins.

"Une partie de nos clients nous disent que les véhicules hybrides sont les plus adaptés aux usages de leurs conducteurs, mais ces derniers ne veulent pas payer plus cher pour leur voiture de fonction, ce qui peut déboucher sur une situation de blocage", résume le président de PCA Services. Avec AEN Manager, le courtier estime avoir la parade.

Avec la hausse de 66 % des AEN en 2025 sur les modèles thermiques et hybrides, avance Jean Pagezy, une voiture qui coûte 1 000 euros par mois se traduit, pour le salarié, par des avantages en nature qui passent de 400 à 670 euros par mois. "Cela se traduit par une perte de pouvoir d’achat de 1 500 euros pour le salarié en fin d’année et un surcoût de 1 500 euros pour l’entreprise, tout le monde est perdant", déplore-t-il.

L’idée, avec AEN Manager, est d’aider les entreprises à optimiser le sujet des AEN en facilitant le calcul au réel plutôt qu’au forfait. Une formule qui a fortement gagné en intérêt avec la réforme, à condition évidemment que le salarié utilise sa voiture de fonction essentiellement à titre professionnel. C’est ce que PCA Services propose de déterminer.

Carnet de bord connecté

Jean Pagezy reprend l’exemple de sa voiture à 1 000 euros par mois. "Si le salarié l’utilise à 25 % du temps à titre personnel, ce qui est souvent le cas pour les populations commerciales et itinérantes, passer par un calcul au réel plutôt qu’au forfait lui génère une économie de près de 2 300 euros par an, idem pour l’entreprise", soutient-il.

Encore faut-il pouvoir justifier cette utilisation en tenant un carnet de bord qui reprend chaque trajet. Cela peut se faire au déclaratif, une démarche fastidieuse et l’entreprise se met alors en risque vis-à-vis de l’Urssaf. PCA Services fait donc le choix de passer par la télématique en s’appuyant sur les données remontées depuis les véhicules et sur une application mobile.

"Notre solution garantit la confidentialité absolue des trajets personnels. Le salarié a accès à son carnet de bord via notre appli, il dispose d’un espace où il retrouve chaque trajet effectué et il déclare pour chacun s’il est pro ou perso. Il valide le tout en fin de mois et à partir là, son employeur a accès à ses trajets pros uniquement et peut procéder à la validation finale. Je précise que l’employeur n’a jamais accès à la localisation de la voiture en temps réel, ni aux trajets persos", détaille Jean Pagezy.

Le président de PCA Services ajoute que ce service répond en tout point aux exigences de l’Urssaf, avec des données fiables et auditables. Le montant des AEN peut alors être intégré aux bulletins de salaire, soit sur la base des données réelles mais avec un mois de décalage, soit sur la base d’un taux estimatif pouvant faire l’objet d’une régularisation en fin d’année.

Bientôt 10 000 véhicules en gestion

"Cette solution rend à nouveau fiscalement acceptables des voitures thermiques et hybrides qui étaient très adaptées à un certain nombre d’usages mais qui se trouvaient mises hors-jeux par la réforme des AEN, estime Jean Pagezy. Cela redonne du pouvoir d’achat au salarié et en plus cela coûte moins cher à l’entreprise, tout le monde est gagnant".

Fort de ce nouvel arsenal, PCA Services veut monter en puissance. Il vise à court terme la barre des 10 000 véhicules en gestion. Le courtier cible essentiellement les entreprises disposant d’au moins 20 véhicules en parc, jusqu’à 500 environ.