One Lease boucle un tour de table record et développe un nouveau format d’agence

Le loueur longue durée vient de procéder à une nouvelle levée de dette de 25 millions d’euros. Un tour de table record qui doit permettre à One Lease de financer ses achats de véhicules pour 2026 et de passer le cap des 4 000 voitures sous contrat. L’année sera également marquée pour l’ouverture d’une nouvelle agence à Lyon.

Marc Charpentier, directeur commercial de One Lease. ©One Lease

Lentement mais sûrement, One Lease s’installe dans le paysage national de la location longue durée. Non pas comme un acteur de premier plan, mais comme une alternative de plus en plus crédible aux mastodontes que sont devenus Ayvens, Arval ou Leasys.

Les épreuves comme le Covid, le marché VO capricieux et la poussée inflationniste des prix sur le neuf n’ont pas vraiment facilité sa montée en régime, rappelle Marc Charpentier, son directeur commercial. One Lease n’a pas suivi la trajectoire initialement prévue lors de sa création en 2017 mais le plus important est que le loueur est maintenant rentable, et ce depuis 2022.

Plus de 30 millions de CA en 2025

En 2025, l’entreprise a enregistré un résultat courant avant impôt supérieur à 4 % pour un chiffre d’affaires de 30,8 millions d’euros. "Les voyants sont au vert et cela change tout dans les relations que nous avons avec nos banquiers", souligne Marc Charpentier.

La situation saine du loueur lui a permis de boucler une nouvelle levée de dette de 25 millions d’euros, un record. Une opération menée auprès de son pool habituel composé de cinq banques, auquel sont venues se greffer trois nouvelles institutions, "toutes des banques de premier plan" indique le loueur.

Cette levée de dette, structurée sous la forme d’une fiducie sûreté, est la 3e depuis 2023. Au cumul depuis 2017, One Lease a levé plus de 160 millions d’euros de financement.

"Cette nouvelle opération va nous permettre d’assurer 70 % de notre production pour 2026, les 30 % restants provenant des lignes de crédit-bail que nous avons chez Volkswagen Bank, Stellantis ou encore la Diac", indique en toute transparence le directeur commercial.

1 200 commandes en 2026

L’ambition de One Lease est de commander 1 200 voitures cette année et de passer le cap des 4 000 véhicules sous contrat, contre 3 500 fin 2025. Comme tous les loueurs, cet outsider doit composer avec des voitures qui sont de plus en plus onéreuses. En 2026, les achats tourneront autour de 30 000 euros en moyenne.

Marc Charpentier ne manque pas de pointer du doigt le fait que les véhicules, notamment les électriques, ont longtemps été achetés à des prix trop élevés. A l’instar de ses concurrents, le loueur s’est d’ailleurs heurté à la réalité du marché de l’occasion.

"Notre métier consiste à savoir combien on va revendre une voiture, rappelle-t-il. Or nous avons parfois surpayé des électriques de 10 000 euros, et nous nous sommes loupés sur leur valeur de revente. A plus de 25 000 euros en occasion, vous pouvez attendre longtemps avant d’avoir un acheteur".

One Lease a essayé de corriger le tir en proposant à ses clients de prolonger les contrats ou en effectuant un second cycle de location. "Il a fallu être malin", assure Marc Charpentier. Les constructeurs ont depuis corrigé le tir sur les prix et le directeur commercial souligne aussi que "le retour des remises nous fait du bien".

Vers 45 % de commandes électriques

Fin 2025, les voitures électriques représentaient 35 % des commandes, avec un mix de 80 % de modèles écoscorés. Le dirigeant de One Lease, promoteur de l’électrique depuis de nombreuses années, s’attend à ce qu’ils montent à 45 % cette année.

La crainte de Marc Charpentier est toutefois que le marché finisse par s’articuler autour d’une dizaine de modèles écoscorés seulement, "ce qui pourrait être dangereux au bout de trois ou quatre ans". Il invite donc ses clients à considérer d’autres modèles, pas nécessairement écoscorés, davantage en fonction de leurs besoins réels que sur des éléments purement fiscaux.

Au-delà de ces enjeux centraux de transition énergétique, One Lease entend passer la vitesse supérieure cette année dans son développement géographique. En plus de Nanterre (92), Lyon (69) et Rennes (35), le loueur est désormais représenté à Lille (59) et Montpellier (34). Des recrutements sont également à l’étude sur les régions de Bordeaux (33) et de Strasbourg (67).

One Lease s’apprête surtout à ouvrir sa première agence disposant d’un parc de stockage. Un bail a été signé en ce sens pour un site dans les monts d’Or, à l’ouest de Lyon. "Nous allons y faire de la vente VO et du stockage, notamment pour notre service de location moyenne durée, précise Marc Charpentier. L’idée est, à terme, de dupliquer ce schéma dans les autres villes où nous sommes présents".

Un format qui n’est pas sans rappeler le modèle d’agences de Parcours, dont sont issus les principaux cadres dirigeants de One Lease.