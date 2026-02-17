Alphabet France au rendez-vous de l’électrification des flottes en 2025

Publié le 17 février 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Le loueur longue durée a terminé l’année 2025 à 108 000 véhicules sous contrat, dont 44 % électrifiés. Sur les 30 000 livraisons effectuées l’an passé par Alphabet en France, 28 % ont concerné des modèles 100 % électriques.

Alphabet a livré plus de 30 000 voitures en 2025 en France, dont 28 % d'électriques. ©AdobeStock-thanakrit

La pression réglementaire et fiscale pesant sur les entreprises françaises s’est traduite par une accélération de l’électrification de la flotte d’Alphabet dans l’Hexagone en 2025. Sur les 108 000 véhicules sous contrat du loueur longue durée, 44 % sont désormais électrifiés. Un niveau assez proche des 42 % communiqués au niveau international. Autre chiffre révélateur, 28 % des plus de 30 000 livraisons effectuées l’an passé par le loueur en France ont concerné des modèles 100 % électriques. Là aussi, la filiale française a été dans les clous internationaux (28,5 %). Agilauto se met en ordre de bataille pour 2028 "Dans un contexte économique et réglementaire exigeant, notre priorité en 2025 a été d’accompagner nos clients avec clarté, expertise et proximité. La transformation des flottes est aujourd’hui une réalité concrète portée par l’électrification, l’accès aux données et leur utilisation, l’évolution des usages. Le doublement des livraisons de véhicules 100 % électriques en un an illustre cette accélération", commente Julien Chabbal, PDG d'Alphabet France. L’électrification est devenue un élément central dans les flottes, Alphabet allant jusqu’à évoquer un "standard opérationnel". L’année 2025 a également été marquée pour le loueur par la mise en ligne d’un nouveau site web, par le lancement du Fleet Reporting assisté par l’IA ou encore par l’intégration de nouvelles fonctionnalités à son portail client. Pour 2026, le mot d’ordre est peu ou prou le même. "Nous renforcerons encore notre engagement pour proposer des solutions à la fois responsables, performantes et adaptées aux enjeux spécifiques des entreprises et de leurs collaborateurs", souligne Julien Chabbal.

