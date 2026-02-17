Alphabet France au rendez-vous de l’électrification des flottes en 2025
Publié le 17 février 2026
La pression réglementaire et fiscale pesant sur les entreprises françaises s’est traduite par une accélération de l’électrification de la flotte d’Alphabet dans l’Hexagone en 2025. Sur les 108 000 véhicules sous contrat du loueur longue durée, 44 % sont désormais électrifiés. Un niveau assez proche des 42 % communiqués au niveau international.
Autre chiffre révélateur, 28 % des plus de 30 000 livraisons effectuées l’an passé par le loueur en France ont concerné des modèles 100 % électriques. Là aussi, la filiale française a été dans les clous internationaux (28,5 %).
"Dans un contexte économique et réglementaire exigeant, notre priorité en 2025 a été d’accompagner nos clients avec clarté, expertise et proximité. La transformation des flottes est aujourd’hui une réalité concrète portée par l’électrification, l’accès aux données et leur utilisation, l’évolution des usages. Le doublement des livraisons de véhicules 100 % électriques en un an illustre cette accélération", commente Julien Chabbal, PDG d'Alphabet France.
L’électrification est devenue un élément central dans les flottes, Alphabet allant jusqu’à évoquer un "standard opérationnel". L’année 2025 a également été marquée pour le loueur par la mise en ligne d’un nouveau site web, par le lancement du Fleet Reporting assisté par l’IA ou encore par l’intégration de nouvelles fonctionnalités à son portail client.
Pour 2026, le mot d’ordre est peu ou prou le même. "Nous renforcerons encore notre engagement pour proposer des solutions à la fois responsables, performantes et adaptées aux enjeux spécifiques des entreprises et de leurs collaborateurs", souligne Julien Chabbal.
