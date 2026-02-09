Derrière Ayvens et Arval, Alphabet s’accroche

Publié le 9 février 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Alphabet a vu sa flotte sous contrat passer le cap des 800 000 véhicules en 2025. Le loueur, filiale du groupe BMW, consolide ainsi sa troisième place européenne de la LLD multimarque.

Alphabet a passé le cap des 800 000 véhicules sous contrat en 2025. ©Alphabet

Maintenant qu’Ayvens a digéré le rachat de LeasePlan et qu’Arval s’apprête à mettre la main sur Athlon, Alphabet apparaît plus que jamais comme la troisième force européenne du marché de la location longue durée multimarque. La filiale du groupe BMW, présente dans 38 pays, assume ce nouveau statut avec un bilan 2025 pour le moins positif. Le loueur annonce avoir dépassé pour la première fois de son histoire la barre des 800 000 véhicules sous contrat. Soit un portefeuille en croissance de plus de 5 %. Agilauto se met en ordre de bataille pour 2028 "Alphabet a maintenu sa forte dynamique commerciale tout au long de l'année 2025, enregistrant des résultats opérationnels solides sur ses marchés internationaux malgré les difficultés économiques persistantes", est-il expliqué dans un communiqué. Montée en régime de l'électrique Certes, Alphabet est à des années-lumière d’Ayvens et ses 3,2 millions de véhicules, ainsi que du futur ensemble Arval/Athlon promis à 2,3 millions. Mais derrière lui, la concurrence multimarque est également distancée. Ayvens a frôlé le milliard d’euros de bénéfice en 2025 L’année 2025 d’Alphabet, en plus de sa croissance de parc, a été marquée par la montée en puissance des mises à la route de modèles électriques, de plus de 35 %. Ces modèles à batterie ont représenté 28,5 % des livraisons l’an passé. Plus globalement, la flotte du loueur se compose désormais à 42 % de modèles électrifiés. Jesper Lyndberg, directeur général d'Alphabet, constate que "la dynamique d'électrification des flottes s'intensifie sur l'ensemble de nos marchés."

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.