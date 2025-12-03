Symbio taille dans ses effectifs après la volte-face de Stellantis

Publié le 3 décembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud

En stoppant son programme de VUL hydrogène, Stellantis a mis en danger l'existence même de Symbio dont il est pourtant actionnaire, avec Michelin et Forvia. La société lyonnaise opère un recentrage stratégique qui va conduire à la suppression de centaines d’emplois.

Symbio vise maintenant une production de 10 000 piles à combustible par an à l'horizon 2028-2030. ©Symbio

Depuis l'annonce de Stellantis, le 16 juillet 2025, mettant fin à son programme de VUL hydrogène, Symbio est dans la tourmente. La société dont Stellantis est pourtant actionnaire (avec Forvia et Michelin) cherchait une solution pour poursuivre son activité. C'est aujourd'hui chose faite puisqu'un accord a été trouvé entre les actionnaires. Symbio tient sa nouvelle feuille de route, mais il y a des dégâts. Selon le quotidien Le Progrès, 358 des 506 emplois vont être supprimés. La société indique de son côté que 175 emplois seront maintenus. Hydrogène : le retrait de Stellantis fait trembler la filière "La poursuite de nos activités passe par une transformation profonde et difficile", prévient Jean-Baptiste Lucas, PDG de Symbio, dans un communiqué. "Je veillerai personnellement à ce que le processus de transition et l’accompagnement humain qui en découle soient exemplaires. Nous avons redéfini nos priorités stratégiques et adapté notre offre pour répondre à la nouvelle donne des marchés de la mobilité et du stationnaire" explique encore le PDG. Symbio vise une capacité de production de 10 000 systèmes par an à l'horizon 2028-2030. Il faut se souvenir que les ambitions avant le désengagement de Stellantis étaient plutôt de l'ordre de 60 000 piles à partir de 2026. La société va se concentrer sur sa pile à combustible de 75 kW à destination des bus, cars et aux usages stationnaires. Elle veut aussi poursuivre ses recherches en vue de proposer une pile de 150 kW. L'usine SymphonHy de Saint-Fons (69) reste le cœur du système.

