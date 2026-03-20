L’incertitude plane toujours autour du site Alpine de Viry-Châtillon

Le 30 septembre 2024, Renault annonce mettre un terme à la production des moteurs de Formule 1 pour son écurie Alpine. Le constructeur met alors fin à plus de 48 années de savoir-faire dans la compétition reine du sport automobile, marquée par 169 victoires et 23 titres de champion du monde.

Mais cette décision lourde de conséquences plonge surtout dans l’incertitude le site de Viry-Châtillon (91) qui emploie près de 350 salariés dans le développement et la production de blocs moteurs, et pour qui la F1 représente 70 % de l’activité.

Dès fin 2024, le site, rebaptisé l'Hypertech Alpine, est alors transformé en un "centre d'excellence en ingénierie et haute technologie". Mais entre promesses et réalité, le flou persiste et l’avenir du site semble encore loin d’être assuré.

Les nouvelles activités évoquées par Philippe Krief, patron d’Alpine, notamment dans l’hydrogène, l’endurance ou encore les moteurs électriques à haute densité, peinent en effet à se concrétiser. Et les investissements annoncés dans ces domaines auraient même été stoppés selon la CGT du groupe Renault…

Près de la moitié des effectifs seraient menacée

Pour ne rien arranger, François Provost, directeur général du groupe Renault, annonce en février 2026 la mise en place d’un plan de rupture conventionnelle collective. Près de la moitié des effectifs restants sont concernés, ramenant ainsi leur nombre à moins de 150 salariés au cours de l’année 2026.

Selon la CGT du groupe Renault, cette décision "alimente le climat anxiogène pour l’ensemble des salariés encore présents, avec une forte inquiétude quant à leur avenir au sein de l’entreprise".

Par ailleurs, François Provost a indiqué, dans le cadre de son plan stratégique "futuREady", la volonté de réaliser des économies importantes dans l’ingénierie, avec une baisse du "ticket d’entrée" pouvant aller jusqu’à 40 %. "Un tel objectif reviendrait à aligner l’ingénierie de Renault sur les niveaux de coûts pratiqués en Chine", indique la CGT dans un communiqué.

Qui poursuit : "La CGT ne peut, une fois de plus, rester insensible face à cette orientation. Celle-ci pourrait se traduire par des baisses d’effectifs, mais aussi par une dégradation des conditions de travail, avec une pression accrue sur les salariés. D’autant que, dans le même temps, la direction affirme vouloir réduire les délais de développement des véhicules à seulement deux ans. Une telle ambition apparaît en totale contradiction avec une réduction massive des moyens."

Le plan stratégique marque aussi un recul sur le 100 % électrique en Europe, avec un objectif désormais de 50 % de ventes électriques et 50 % hybrides d’ici à 2030. Cette réorientation s’accompagne d’un développement sur des marchés comme l’Inde et l’Amérique du Sud, ainsi que de la délocalisation complète des activités thermiques et hybrides en Espagne et en Roumanie.

Selon la CGT, cette stratégie pourrait conduire à une sous-utilisation des sites, comme celui de Viry, et donc fragiliser l’avenir industriel des usines françaises. "Derrière ces choix stratégiques, c’est bien l’avenir industriel des sites français qui est en jeu, avec des salariés à qui l’on demande de s’adapter, sans visibilité claire sur la pérennité de leur activité", conclut la CGT du groupe Renault dans un communiqué.