Bosch dévoile des résultats 2025 en nette baisse

L'équipementier allemand dit avoir vécu une année 2025 globalement difficile et douloureuse. Son résultat opérationnel a plongé de 45 %, à 1,7 milliard d'euros, et sa marge pointe seulement à 1,9 %. Stefan Hartung, le patron de Bosch, espère ne plus avoir à annoncer à l'avenir d'autres suppressions d'emplois à si grande échelle.

Stefan Hartung, le président de Bosch. ©Bosch

2025 aura été une année compliquée pour Bosch. En effet, le premier équipementier mondial a vu son résultat opérationnel chuter de 45 %, pour s'établir à 1,7 milliard d'euros, contre 3,1 milliards d'euros un an plus tôt. Ce montant est encore inférieur à celui atteint en 2020, année pendant laquelle les résultats du groupe avaient été plombés par la pandémie de Covid-19.

La marge opérationnelle a ainsi diminué de près de moitié à 1,9 %. Quant au chiffre d'affaires, il a légèrement augmenté de 0,8 % à 91 milliards d'euros.

"Malgré quelques évolutions positives, l'année 2025 a été globalement difficile et parfois douloureuse", a déploré le président du directoire de Bosch, Stefan Hartung, estimant que la "réalité économique" se reflétait dans les chiffres du groupe.

Selon le directeur financier du groupe, Markus Forschner, "le manque de ventes, les effets de change défavorables et la hausse des droits de douane" ont pour l'essentiel lesté les performances l'an dernier.

Aucune amélioration notable n'est attendue cette année, de sorte que Bosch estime désormais que son objectif de marge opérationnelle de 7 % sera atteint "au plus tôt en 2027, au lieu de 2026".

D'ici fin 2027, Bosch veut investir 2,5 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle, notamment dans la "mobilité pilotée par logiciel", la principale source de revenus de l'entreprise.

Il doit aussi comprimer ses coûts, surtout dans la division "mobilité", la principale concernée par un plan de suppression de 13 000 postes d'ici à 2030 en Allemagne, comme annoncé en septembre 2025.

Ces suppressions représentent plus de 3 % des effectifs mondiaux du groupe, qui employait 412 400 personnes à la fin de l'année 2025.

"Afin de garantir durablement notre compétitivité et notre capacité d'investissement, nous devons réduire nos coûts de personnel et rationaliser considérablement notre organisation", a assuré Stefan Hartung. Affirmant prendre la mesure de ces décisions sur le plan humain, il a dit espérer ne plus devoir annoncer de suppressions à si grande échelle dans les prochaines années. (avec AFP)