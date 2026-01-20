Bosch annonce la fermeture d'une usine dans l'Allier

L'équipementier allemand va fermer, d'ici la fin de l'année 2026, le site d'Yzeure (03). Cette usine française emploie 265 personnes. Bosch prévoit aussi de réduire la voilure sur la R&D à Vénissieux (69).

L'équipementier allemand Bosch vient d'annoncer la fermeture de l'usine française d'Yzeure, dans l'Allier. ©Bosch

Ce n'est malheureusement pas une surprise. L'équipementier allemand Bosch, qui est engagé dans un vaste plan de réduction des coûts, vient d'annoncer la fermeture de l'usine française d'Yzeure (03), dans la banlieue de Moulins. Le site emploie 265 salariés.

Lors d'un comité social et économique (CSE) extraordinaire mardi 20 janvier 2026, la direction a annoncé la fermeture de l'usine le 31 décembre 2026, a indiqué à l'AFP Laurent Indrusiak, secrétaire de l'union départementale Allier de la CGT.

Les négociations sur le Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) doivent débuter en février, pour une cessation d'activité en juin et de premiers licenciements en septembre, selon le responsable syndical, qui a dénoncé une annonce "très brutale".

L'activité de Bosch en équipement automobile en France est "confrontée à une pression croissante due au ralentissement économique persistant et aux défis majeurs liés à la transformation technologique du secteur", a indiqué de son côté la direction de Bosch France.

Afin de "préserver sa compétitivité à long terme, Bosch doit réduire ses coûts" et "des ajustements structurels sont inévitables". Le groupe anticipe notamment "un net recul du marché européen des programmes de stabilité électronique (ESP, outils d'aide à la conduite) dans les prochaines années".

L'Allier durement touché

Dans ce contexte, il "envisage de fermer son usine européenne d'ESP à Moulins, en France, d'ici fin 2026. Ce site, qui ne produit actuellement qu'un seul produit et emploie 265 personnes, devrait être fortement sous-utilisé très prochainement en raison de la faiblesse du marché".

Bosch prévoit par ailleurs "de réduire ses surcapacités en développement et ingénierie, ce qui concerne une quarantaine de collaborateurs à Vénissieux (69)".

Après la fermeture d'Erasteel (280 postes) à Commentry (03), cette annonce s'inscrit dans "une dynamique dramatique de destruction de l'emploi industriel dans le département de l'Allier", souligne l'UD CGT de l'Allier dans un communiqué.

"Rien ne peut justifier qu'un groupe industriel de cette envergure sacrifie un site et un territoire", poursuit-elle, en appelant à "la responsabilité de l'État".

Bosch, qui avait annoncé la suppression de 9 000 postes depuis 2024, avait déclaré en septembre vouloir supprimer 13 000 postes supplémentaires d'ici 2030 en Allemagne, où ses capacités sont sous-exploitées par rapport à la concurrence chinoise.

D'autres grands équipementiers allemands, Continental, ZF et Schaeffler, ont également annoncé des milliers de suppressions de postes ces derniers mois dans le monde. Fin 2024, Bosch employait près de 418 000 personnes dans le monde, dont 5 500 pour Bosch France. (avec AFP)