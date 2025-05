Philippe Lagareste, directeur de plaque automobile pour Emil Frey France s’est éteint

C’est avec tristesse que nous apprenons le décès de Philippe Lagareste, directeur des plaques Peugeot, Citroën, DS Automobiles et Opel chez Emil Frey France. Passionné, il a consacré plus de 35 ans de sa vie à l’automobile.

Philippe Lagareste, directeur des plaques Peugeot, Citroën, DS Automobiles et Opel pour Emil Frey France nous a quittés. ©Photo partagé sur les réseaux sociaux

Le monde de la distribution automobile est en deuil. Philippe Lagareste, directeur des plaques Peugeot, Citroën, DS Automobiles et Opel pour le groupe Emil Frey France, nous a quittés le 30 mai 2025. Réel passionné, il a dédié plus de 35 de sa vie à l’automobile, en particulier pour la marque au Lion.

"Parfait autodidacte, il a su gravir tous les échelons de la distribution automobile, à force de travail, de ténacité et de passion. Il est devenu l’un des directeurs de plaque les plus expérimentés du marché, reconnu et respecté dans tout le réseau", écrit avec émotion David Hebert, COO du groupe Tressol-Chabrier dans un message hommage sur LinkedIn.

Plus de 35 ans de carrière dans l’automobile

Philippe Lagareste a commencé sa carrière en 1988 en tant que mécanicien pour la marque Mercedes-Benz à Bayonne (64). À partir de 1991, il adopte la casquette de vendeur pour la concession Peugeot Gambade, dans la ville du Pays Basque, avant de passer chef des ventes, neuf ans plus tard.

En 2003, il intègre Emil Frey France au poste de directeur commercial. Fidèle au premier groupe de distribution de France, il y passera 21 ans de son parcours professionnel. Il devient successivement directeur de concession, directeur du pôle Peugeot-Citroën, directeur général d’Autosphere Center à Nantes, où nous l'avions rencontré, puis directeur de plaque.

Le Journal de l'Automobile tient à exprimer ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Philippe Lagareste.