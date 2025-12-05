MG déploie son réseau avec Trujas et Mary

Publié le 5 décembre 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ < 1 min de lecture

MG Motor poursuit son développement avec l'ouverture de deux nouvelles concessions, l'une à Nanterre (92), l'autre à Dieppe (76). Ce déploiement intègre de nouveaux acteurs comme le groupe piloté par Xavier Trujas.

MG est désormais présent à Nanterre (92) avec le groupe Trujas et à Dieppe (76) avec le groupe Mary. ©AdobeStock

Le réseau MG poursuit sa croissance. Le groupe parisien Trujas intègre le réseau de la marque sino-anglaise à Nanterre (92) en distribuant ses modèles dans une concession qui était jusqu'à présent estampillée Opel et Leapmotor. À noter que ces deux marques sont désormais reprises par la filiale Stellantis & You, située également à Nanterre. À la tête du réseau Peugeot, Xavier Trujas réclame un rééquilibrage urgent de la valeur De son côté, le groupe Mary, qui a cessé la commercialisation de Jaguar Land Rover à Évreux (27) – une affaire datant de la reprise du groupe JFC Normandie – mais qui conserve l'après-vente, renforce son partenariat avec MG. Il ouvre une concession à Dieppe (76), sur un site qui affiche les enseignes Opel, Suzuki, Hyundai et Isuzu. Cette ouverture s'accompagne d'un aménagement dédié pour le hall d'exposition. L'entreprise pilotée par François Mary dispose désormais de cinq panneaux MG qui couvrent deux départements : Évreux et Vernon (27), ainsi que Le Havre, Rouen et Dieppe (76).

