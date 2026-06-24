Marketplace, data et IA : le nouveau plan de bataille de VPN Autos

La vallée des prestigieux constructeurs automobiles italiens a servi de cadre à la convention 2026 de VPN Autos. La franchise bordelaise de vente de voitures d'occasion a effectivement réuni une large partie de son réseau à Bologne, du 18 au 20 juin 2026, pour présenter aux distributeurs les grands axes de la stratégie pour les mois à venir.

Pour sa première en tant que maître de cérémonie, Hugo Ruiz, qui a succédé à David Rairolles, a su enchanter un parterre d'investisseurs lassés des incessantes fluctuations du marché automobile. Le directeur général de VPN Autos a dévoilé une feuille de route qui fait la part belle à la digitalisation.

Au cœur des initiatives, elle concerne tout d'abord le lancement d'une place de marché, entièrement réservée aux membres du réseau VPN Autos. Elle a pour but d'aider à valoriser le stock à l'échelle nationale. Les distributeurs exposeront leurs véhicules d'occasion sur cet espace commun et chacun pourra l'utiliser comme canal d'approvisionnement ou comme extension afin de répondre à une demande client.

Outre cette place de marché, VPN Autos met en place une nouvelle organisation logistique dans l'optique d'acheminer vers les agences des voitures d'occasion prêtes à partir. Les travaux seront effectués par des partenaires bordelais. "Nous pourrons ainsi garantir à nos franchisés un délai plus court de mise à disposition du client final, mais également une sécurisation de la marge commerciale en évitant des Frevo de dernière minute", explique la direction de l'enseigne.

Une plateforme de suivi de la performance des annonces

La cellule des développeurs informatiques de VPN Autos a travaillé sur un autre sujet. Après avoir alimenté une base de données en 2024 et 2025, ils ont achevé la création de VPN Autos Performance, soit une interface de pilotage de la vie des annonces publiées. Propre à chacun, les franchisés pourront alors mesurer la pertinence et l'attractivité d'une annonce, suivre les leads ainsi que leur traitement et avoir des récapitulatifs réguliers.

"Nous manquions d'indicateurs, alors que 80 % de la redevance payée par les franchisées viennent financer nos efforts de visibilité sur internet, rappelait Hugo Ruiz. En 2025, nous avons comptabilisé un million de visiteurs uniques sur notre site internet. À titre d'exemple, l'agence de Bordeaux génère autant de leads sur sa page que ses annonces publiées sur Leboncoin et La Centrale. VPN Autos Performance devenait une nécessité", a conclu le directeur général.

L'an passé, le nombre de leads a bondi de 32 % chez VPN Autos. L'enseigne peut notamment se targuer d'avoir été la première du paysage des marchands à avoir intégré le dispositif publicitaire Vehicles Ads de Google.

Cependant, comme le souligne Deborah Jarrige, la responsable marketing, VPN Autos a réussi à faire pencher la balance de l'autre côté : la part de trafic naturel (SEO) dépasse celle du trafic payant (SEA).

Plus précisément, le SEO est monté à 45 %, rabaissant à 40 % la part du référencement payant. "Nous avons progressé de 28 % en SEO quand le marché automobile plongeait de 13 % sur la même période", précise la responsable marketing de VPN Autos. Un terrain stabilisé sur lequel il sera question de mener le prochain grand chantier de la franchise de voitures d'occasion.

Se préparer à la bataille du référencement IA

Hugo Ruiz a synthétisé ainsi : "Le réseau doit s'engager à aller systématiquement récolter des avis clients pour nourrir les intelligences artificielles et soigner le référencement sur les plateformes d'agents". Par ces mots, il a donné le premier coup de pioche. Les distributeurs devront ensuite apporter leur pierre à l'édifice.

Des moyens vont être consacrés à ces enjeux, entre formations et outils. À ce jour, 59 % des agences du réseau VPN Autos comptent moins de 100 avis sur Google My Business. "Et nous savons que le taux de clics va tripler entre une note de 4,2 et une de 4,5/5. Il faut donc soigner ce point, non seulement pour attirer des clients mais pour être jugés comme crédibles par les agents IA dont les Français font de plus en plus usage", a insisté Deborah Jarrige.

Arkea prépare la LLD VO, WTW propose trois ans de garantie

La convention a été l'opportunité pour les partenaires de prendre la parole devant les membres du réseau. Leboncoin a ainsi confirmé que les photographies à 360° seront disponibles pour VPN Autos en janvier 2027, tandis que La Centrale mettait en avant sa stratégie agentique, présentée en avril dernier à Impulsion et précisée en mai aux États-Majors du VO.

Il a aussi été question de financement. Arkea Financements & Services a pris la parole par l'intermédiaire de Grégory Tinon, le directeur des marchés auto, moto et loisir. Choisi en remplacement de CGI Finance qui a changé d'orientation stratégique, l'organisme bancaire a communiqué sa grille de rémunération et les conditions de portage de stock.

Par ailleurs, Grégory Tinon en a profité pour rappeler que, depuis le 1er avril dernier, une formule de LLD VN est en test chez une trentaine de partenaires, que le périmètre doublera au cours du mois de juin et qu'une déclinaison VO arrivera en janvier 2027.

Outre le financement, la garantie fera l'objet d'évolution. WTW NSA reste à la baguette. Le garantisseur qui vient d'ajouter une formule de couverture de 36 mois à son catalogue en fera profiter le réseau VPN Autos. À compter d'octobre prochain, une offre "2+1 offerte" donnera la possibilité aux clients de repartir de l'agence avec un contrat de trois ans.