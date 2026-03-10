Malgré un incendie, la concession Renault de Paimpol remporte la coupe Bodemer

Y a-t-il une sorte de potion magique à Paimpol (22) ? Il est vrai que nous ne sommes pas loin d'Erquy, lieu qui aurait inspiré le village d'Astérix d'Albert Uderzo. Car, après le Prix de la Concession de l'Année décerné au garage Landais, distributeur Citroën à Paimpol, c'est au tour de la concession Renault dans la même ville d'être récompensée.

"Nous sommes fiers d'avoir remporté la coupe Bodemer", réagit Jean-Baptiste Fourchon, directeur du site. Il s'agit de la plus haute récompense d'un challenge organisé par le groupe de distribution au sein de ses concessions. "Elle met en avant les résultats, la gestion des stocks, la qualité d'après-vente, etc.", précise le dirigeant.

Resouder les équipes

Cette année, la coupe a une saveur particulière. Car, en mars dernier, un tiers de la concession a été ravagé par les flammes. "Un incendie qui est parti de la carrosserie", se rappelle-t-il. Aucun blessé n'a été à déplorer, mais une grande partie de l'outil de travail a été détruite. "Nous avons dû fermer pendant un mois", poursuit le dirigeant qui a fait preuve de résilience.

Il a rapidement remotivé ses équipes et lancé le chantier de réparation. "L'incendie a eu lieu en mars, et j'avais dit que les équipes retrouveraient leur atelier en septembre. À l'époque, ils m'ont pris pour un fou, s'en amuse-t-il. "Mais je savais que si les travaux traînaient, les équipes allaient se démoraliser." Six mois plus tard, mission accomplie, les ateliers incendiés ont été rasés puis reconstruits. "Nous avons fait du camping pendant des semaines, mais, de ce drame, nous en avons fait une force", aime-t-il à rappeler.

"Cette expérience a mis en avant la résilience remarquable de l'équipe de Renault Paimpol, a tenu à féliciter la direction du groupe Bodemer. Non seulement elle a réussi à se relever mais, en prime, elle a remporté notre compétition interne récompensant le meilleur site Renault/Dacia."

Ce prix permet également de souligner le travail qui a été accompli depuis cinq ans. "Au début des années 2020, la concession n'employait que 18 personnes et était en perdition", se rappelle Jean-Baptiste Fourchon. Aujourd'hui, le site de Paimpol emploie 32 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros et a commercialisé 350 véhicules.