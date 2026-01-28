Leasing social : après sa condamnation, le groupe Maurel s'explique

Dans le Tarn (81), le groupe Maurel a été condamné le 22 janvier 2026 pour pratique commerciale trompeuse. Les faits remontent à l'année 2024, à l'occasion de la première édition du leasing social.

Dix-huit clients ont porté plainte contre la société exploitant plusieurs concessions Peugeot du département, reprochant la facturation de "frais administratifs" d’un montant de 435 euros TTC, sans information claire sur leur caractère facultatif.

Ces frais concernaient notamment les démarches d’édition de la carte grise, la réalisation du dossier dans le cadre du leasing social ainsi que le gravage des vitres. Selon les plaignants, la ligne correspondante figurait dans le contrat sans explication détaillée ni possibilité explicite de refus. Une enquête de la répression des fraudes a mis au jour ces pratiques et conduit à un appel à victimes.

"Le tribunal a jugé que nous n’avions pas été assez explicites sur le côté non obligatoire de ces frais, explique Christophe Maurel, président du groupe éponyme. Ces éléments étaient pourtant affichés en concession, mais "visiblement cela n’était pas assez clair, pas assez transparent pour le client qui est à l'origine de la plainte."

Joint par téléphone, Christophe Maurel a rappelé que les "frais de mise à la route", inclus dans le prix du véhicule, couvrent la préparation mécanique et esthétique ainsi que les plaques d’immatriculation. En revanche, le concessionnaire est libre de fixer des frais annexes, appelés "frais administratifs", y compris dans le cadre du leasing social.

Courants dans la distribution automobile, ces frais restent toutefois facultatifs. "Notre condamnation est une interprétation du tribunal face à un plaignant qui les a considérés comme obligatoires", estime Christophe Maurel, qui réfute toute tromperie ou surfacturation liée au leasing social.

Le tribunal a néanmoins condamné la société à une amende de 25 000 euros et ordonné l’indemnisation de quatre victimes à hauteur de 435 euros chacune.

"Je me réserve la possibilité de faire appel, indique-t-il. Mais dans un premier temps, je vais surtout mettre en place des mesures correctrices : assurer une meilleure lisibilité des informations en concession et renforcer la formation des équipes commerciales sur ce sujet."

Et de déplorer la situation : "Sur le site d’Albi (81), nous avons signé 75 contrats de leasing social. Un seul client s’est plaint auprès de la DGCCRF".