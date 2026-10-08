Le groupe Bodemer distingué pour sa transmission familiale
Publié le 8 octobre 2026
Cette distinction intervient à un moment charnière pour le distributeur automobile breton, centenaire et historiquement lié au groupe Renault. En 2026, Manon Daher, représentante de la quatrième génération familiale, et Thibaud Carissimo ont pris la direction du groupe, dans le cadre d'une nouvelle organisation reposant sur un modèle de gouvernance alternée.
Après avoir travaillé au sein du groupe Renault, Manon Daher a rejoint Bodemer en 2020 en qualité de directrice générale adjointe. Elle occupe désormais les fonctions de directrice générale. De son côté, Thibaud Carissimo, arrivé dans l'entreprise en 2012 après une première expérience chez Unibail-Rodamco, a progressivement évolué du marketing digital à la direction des opérations, avant d'accéder à la vice-présidence en 2026.
Cette nouvelle gouvernance s'inscrit dans la continuité du travail mené par Alain Daher, président du groupe depuis 1999, qui représente la troisième génération à la tête de l'entreprise et accompagne aujourd'hui sa transmission.
Récompensé en 2023 par Le Journal de l'Automobile
"Nous sommes honorés de recevoir ce prix qui récompense avant tout l'ensemble de nos collaborateurs et partenaires qui, depuis plus de 100 ans, font que l'histoire du groupe Bodemer est possible", ont réagi les deux dirigeants. Ils saluent également "la vision de trois générations d'entrepreneurs qui ont su développer et transmettre l'entreprise".
Organisé dans huit grandes régions françaises, le Prix de l'Entrepreneur de l'Année distingue chaque année plusieurs parcours entrepreneuriaux. Dans la région Ouest, 34 candidats étaient en lice pour cette édition 2026. Les lauréats régionaux participeront ensuite à la cérémonie nationale prévue à Paris à l'automne.
En 2023, le groupe Bodemer avait remporté les Grands Prix de la Distribution Automobile organisés par Le Journal de l'Automobile dans la catégorie "saga familiale".
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