Le groupe Bodemer distingué pour sa transmission familiale

Publié le 8 octobre 2026 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

La transmission réussit à Bodemer. Quelques mois après avoir pris les rênes du groupe de distribution breton, Manon Daher et Thibaud Carissimo ont été distingués par EY, qui leur a décerné le Prix de l’Entreprise familiale pour la région Ouest. Une récompense qui salue plus d’un siècle d’histoire entrepreneuriale.

Le groupe Bodemer, représenté par Thibaud Carissimo (deuxième en partant de la gauche), a remporté le Prix de l'Entreprise familiale pour la région Ouest remis par EY. ©EY

Le groupe Bodemer a été distingué à Rennes (35), lors de la 34e édition du Prix de l'Entrepreneur de l'Année, organisé par EY. Ses deux dirigeants, Thibaud Carissimo et Manon Daher, ont remporté le Prix de l'Entreprise familiale pour la région Ouest, qui récompense notamment la pérennité et la transmission des entreprises familiales. Cette distinction intervient à un moment charnière pour le distributeur automobile breton, centenaire et historiquement lié au groupe Renault. En 2026, Manon Daher, représentante de la quatrième génération familiale, et Thibaud Carissimo ont pris la direction du groupe, dans le cadre d'une nouvelle organisation reposant sur un modèle de gouvernance alternée. Après avoir travaillé au sein du groupe Renault, Manon Daher a rejoint Bodemer en 2020 en qualité de directrice générale adjointe. Elle occupe désormais les fonctions de directrice générale. De son côté, Thibaud Carissimo, arrivé dans l'entreprise en 2012 après une première expérience chez Unibail-Rodamco, a progressivement évolué du marketing digital à la direction des opérations, avant d'accéder à la vice-présidence en 2026. Bodemer inaugure sa onzième concession BYD Cette nouvelle gouvernance s'inscrit dans la continuité du travail mené par Alain Daher, président du groupe depuis 1999, qui représente la troisième génération à la tête de l'entreprise et accompagne aujourd'hui sa transmission. Récompensé en 2023 par Le Journal de l'Automobile "Nous sommes honorés de recevoir ce prix qui récompense avant tout l'ensemble de nos collaborateurs et partenaires qui, depuis plus de 100 ans, font que l'histoire du groupe Bodemer est possible", ont réagi les deux dirigeants. Ils saluent également "la vision de trois générations d'entrepreneurs qui ont su développer et transmettre l'entreprise". Organisé dans huit grandes régions françaises, le Prix de l'Entrepreneur de l'Année distingue chaque année plusieurs parcours entrepreneuriaux. Dans la région Ouest, 34 candidats étaient en lice pour cette édition 2026. Les lauréats régionaux participeront ensuite à la cérémonie nationale prévue à Paris à l'automne. En 2023, le groupe Bodemer avait remporté les Grands Prix de la Distribution Automobile organisés par Le Journal de l'Automobile dans la catégorie "saga familiale".

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