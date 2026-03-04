L'Agence Automobilière crée Ipop Automobiles pour équiper ses franchisés en véhicules électriques

Il ne reste plus que quelques semaines d'attente. À la fin du mois d'avril 2026, Christophe Winkelmuller, le fondateur et président de L'Agence Automobilière, le réseau de franchises de voitures d'occasion, organisera la conférence de présentation de l'entreprise Ipop Automobiles. Cette nouvelle entité de son groupe va lui permettre de développer une branche d'activité supplémentaire.

En effet, Ipop Automobiles a été pensé comme un constructeur automobile. Sa toute première production se nommera sobrement Ipop. D'après les premiers éléments partagés par Christophe Winkelmuller lors d'un entretien avec Le Journal de l'Automobile, il s'agira d'une voiture électrique appartenant au segment L7, celui des quadricycles. Dotée de quatre places, elle pourra atteindre 90 km/h et parcourir 150 km.

80 % de contenu local pour une production régionale

Si la société Ipop Automobiles a déposé ses statuts en avril 2025, le projet industriel compte déjà cinq années d'ancienneté. Une période au cours de laquelle Christophe Winkelmuller a signé des contrats avec des fournisseurs afin de garantir 80 % de contenu local. Le néoconstructeur s'en remettra à des cellules de batteries chinoises dans un premier temps. "Nous espérons pouvoir compter sur une gigafactory dans l'est de la France", glisse le dirigeant haut-rhinois.

L'assemblage de l'Ipop se fera dans le Grand Est. Le lieu exact n'a pas été révélé au cours de l'échange. Mais le plan retenu a permis de convaincre Bpifrance et la région d'apporter un soutien financier. Tout comme le pôle de compétitivité Automobile du Futur a contribué à la conception de la microvoiture électrique et aux aspects pratiques industriels.

À moyen terme, l'Ipop va être déclinée en voiture sans permis. Toujours 100 % électrique, elle sera limitée à 45 km/h, conservera ses quatre places et s'affichera à 11 000 euros environ.

"J'ai les compétences pour bâtir une chaîne de production. Il n'était pas question d'aller commander la construction de la voiture à un industriel chinois. Nous allons donc avoir une grande maîtrise du sujet", explique Christophe Winkelmuller. Il ambitionne d'assembler 1 500 unités durant les deux premières années.

Opération séduction au Mondial de l'Auto

Entre les lignes, comment ne pas saisir la référence à la Simplici S1, la voiture sans permis imaginée et commercialisée par Yoni Dayan, le fondateur de Simplicicar. Une comparaison légitime qui ne s'arrête pas à la méthode d'usinage. Comme la Simplici S1 a été proposée aux franchisés de Simplicicar, Ipop Automobiles va profiter du réseau de L'Agence Automobilière pour diffuser la voiture, dont le prix se situera sous les 15 000 euros.

"Nous allons leur permettre de prendre part à un marché de niche de 40 000 unités par an. Ipop Automobiles est un pari sur l'essor des kei cars en Europe et sur le plan France 2030", soutient Christophe Winkelmuller. Le choix sera laissé à chaque membre de la franchise de vente de voitures d'occasion entre particuliers d'investir dans un stock d'Ipop.

En 2024, la Simplici S1 avait pris son premier bain de foule au Mondial de l'Auto. Ce sera aussi le cas pour la voiture d'Ipop Automobiles, en 2026. Christophe Winkelmuller n'a pas prévu d'exposer la voiture à Franchise Expo (14-16 mars 2026) où L'Agence Automobilière fait son grand retour cette année.