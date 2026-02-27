83 % des véhicules électriques immatriculés en 2024 soutenus par l’État 

Selon une étude du SDES, 83 % des véhicules électriques immatriculés par des particuliers ont bénéficié d’un soutien public en 2024. Bonus écologique, prime à la conversion et leasing social ont mobilisé 1,25 milliard d’euros, profitant principalement aux ménages modestes, même si ces derniers ont acquis moins de véhicules que les plus aisés.

Les deux tiers (67 %) du montant total des aides ont été perçus par les ménages modestes. ©Adobe Stock / Southworks

Qui profite vraiment des aides à l’achat d’un véhicule électrique ? D’après une étude du SDES, le service statistique des ministères du Logement, de la Construction, du Transport, de l’Énergie et de l’Environnement, les aides de l’État ont principalement permis d’accompagner les ménages modestes dans l’acquisition d’un véhicule électrique. Sur les 205 000 véhicules immatriculés pour le compte de particuliers en 2024, 83 % ont bénéficié d’une aide à l’achat (169 500 unités), qu’il s’agisse du bonus écologique, de la prime à la conversion ou du leasing social.

Ces dispositifs représentent un total de 1,25 milliard d’euros. Sur cette enveloppe, 74,7 % ont été mobilisés pour le bonus écologique et 21,8 % pour le leasing social, soit 272 millions d’euros. Seuls 3 % ont concerné la prime à la conversion. Certains ménages ont pu cumuler les aides : le leasing social, par exemple, a toujours été accompagné d’un bonus, pour un total de 599 millions d’euros.

Des aides qui ont principalement soutenu les ménages modestes

Ainsi, les deux tiers (67 %) du montant total des aides ont été perçus par les ménages modestes. Toutefois, le SDES précise dans son étude qu’ils "ont acquis moins de véhicules électriques aidés que les ménages aisés". Toutes aides confondues, pour l’achat d’un véhicule électrique neuf, les ménages ont bénéficié en moyenne près de 7 350 euros.

Concernant le bonus écologique, les ménages aisés ont perçu en moyenne une aide comprise entre 4 000 et 5 000 euros, correspondant aux plafonds qui leur étaient accordés avant la révision du barème en décembre 2024. Ils représentent 79 % des bénéficiaires du bonus seul. De leur côté, les ménages modestes ont touché en moyenne 7 000 euros, soit 19 % des bonus attribués seuls.

Le SDES précise également que la location constitue le mode d’acquisition privilégié par les trois quarts des bénéficiaires des aides de l’État. Ce chiffre inclut les véhicules du leasing social ainsi que la majorité des véhicules électriques neufs aidés. En effet, 83 % des acquisitions de véhicules neufs correspondent à une location. Dans près de deux cas sur trois, il s’agit d’une location longue durée, le reste relevant de la location avec option d’achat. Le taux moyen de participation de l’État au financement d’un véhicule électrique neuf s’élève à 20 %.

Un public plus jeune et rural pour le leasing social

En se concentrant sur le leasing social, le dispositif a surtout profité à des "acquéreurs en moyenne plus jeunes et résidant en milieu rural" pour 50 % d’entre eux, selon le SDES. L’âge moyen des bénéficiaires du leasing social est de 40,2 ans, contre 47,6 ans pour l’ensemble des acheteurs de véhicules électriques et 54,5 ans pour la totalité des acheteurs de véhicules neufs. Par ailleurs, plus de la moitié des bénéficiaires du dispositif habitent en milieu rural, tandis qu’ils sont moins d’un sur cinq à résider en zone urbaine dense.

De manière générale, les ménages modestes ayant eu accès au leasing social en 2024 ont bénéficié d’une remise moyenne de 12 800 euros sur le prix du véhicule électrique. Parmi eux, 82 % ont profité de l’aide maximale de 13 000 euros (cumul du bonus et du leasing social). Ce soutien a permis de réduire le coût d’acquisition d’un véhicule électrique neuf de près de 40 % en moyenne. "Pour 80 % des leasings sociaux souscrits, la participation de l’État s’est établie entre 33 % et 43 % du coût et, dans 13 % des cas, la prise en charge a atteint environ 50 %", précise le SDES.