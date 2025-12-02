GCA acquiert les dernières concessions Hyundai du groupe Saussereau

Publié le 2 décembre 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Le distributeur conduit par David Gaist se renforce avec la marque sud-coréenne en reprenant trois sites Hyundai dans le Centre-Val de Loire. Ces sites étaient jusqu'à présent détenus par Emmanuel Saussereau, à la tête du groupe éponyme. À l'issue de cette transaction, il ne disposera plus d'aucune concession automobile.

Les affaires Hyundai d'Orléans (photo), de Chartres et de Dreux du groupe Saussereau vont rejoindre le groupe GCA. ©Google StreetView

D'après l'Autorité de la concurrence, le distributeur GCA est sur le point de reprendre plusieurs affaires distribuant le panneau Hyundai (et Suzuki) au groupe Saussereau, piloté par Emmanuel Saussereau. Il s'agit des adresses Hyundai d'Orléans (45), de Chartres et de Dreux (28). Ce dernier site distribue également Suzuki. Cette transaction représente un volume de 1 000 à 1 500 Hyundai. À noter que GCA avait déjà repris l'affaire du Mans (72) en 2024. Important acteur Fiat au début du siècle, Saussereau s'est progressivement désengagé de la distribution automobile depuis quelques années. La plus grosse cession a été réalisée en 2019. Le groupe BPM avait repris cinq concessions distribuant les marques italiennes, ce qui représentait un contrat de plus de 2 000 VN. La même année, le groupe Saussereau s'était concentré sur les affaires Hyundai en intégrant les sites de Dreux (28) et de Tours (37), ce dernier ayant été cédé il y a aussi un an. De son côté, GCA, qui est le premier distributeur Hyundai de France (2 631 VN en 2024), poursuit son développement avec la marque sud-coréenne. Ce rachat lui permettra non seulement d'étendre son territoire vers l'est, mais également de confirmer sa place de leader avec un potentiel de 4 000 à 4 500 Hyundai, soit plus de 12 % des ventes de la marque sur le marché national. Aujourd'hui, le choletais est actuellement présent en basse Normandie et dans les Pays de la Loire. À noter que les deux acteurs se connaissent bien puisqu'en plus de la concession Hyundai du Mans cédée en 2024, le groupe Saussereau avait vendu le point de vente Kia à Alençon (61).

