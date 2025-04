DS Automobiles ouvre quatre nouveaux sites en France

Publié le 3 avril 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Dans un contexte compliqué, DS Automobiles poursuit le développement de son réseau avec l'ouverture de deux adresses parisiennes par des investisseurs privés. De plus, Stellantis & You complète le maillage avec deux nouveaux sites, l'un à Nantes (44) et l'autre à Lille (59).

DS Automobiles ouvrent quatre nouveaux DS Stores en France. ©DS Automobiles

Alors que la rentabilité de DS Automobiles a été catastrophique, à -2,3 % en 2024, et que les ventes ne cessent de plonger (-22,9 % ; 18 024 unités), la marque poursuit son développement réseau avec l'ouverture de quatre nouveaux sites en France, dont deux en région parisienne. L’inquiétude du réseau face à la déroute de DS Les groupes Priod et Neubauer viennent en effet d'ouvrir, respectivement à Paris dans le XVIe arrondissement et à Levallois-Perret (92), deux DS Store. Pour le groupe Priod, il s'agit du cinquième site de la marque depuis le lancement du réseau de distribution en 2018. Au Trocadéro, le distributeur a installé la marque dans un nouveau showroom de 205 m² et dans un atelier de plus de 4 000 m², intégrant les services DS Rent et DS Valet. "Nous sommes ravis de poursuivre notre développement avec DS Automobiles, en ouvrant ce cinquième site dans un emplacement unique à deux pas du Trocadéro, un endroit que nous exploitons depuis 30 ans dans un environnement porteur", a indiqué Jean-Alexandre Priod, président du groupe éponyme. Pourquoi DS joue sa survie avec la nouvelle gamme inaugurée par le N°8 En revanche, il s'agit d'une première collaboration pour le groupe Neubaueur. La concession est installée sur un site de 190 m² et proposera l’ensemble des services de DS Automobiles (véhicules neufs, DS Certified, entretien et DS Valet). "Le partenariat avec DS Automobiles marque une nouvelle étape pour le groupe Neubauer (...)", a souligné de son côté Leïla Neubauer, directrice générale du groupe Neubauer. Nantes et Lille En parallèle, l'ouverture de ces sites parisiens est accompagnée de la création de deux nouveaux DS Stores opérés par Stellantis & You. Il s'agit de celui de Nantes-Orvault (44), en complément du DS Store de Nantes-Rezé et celui de Lille-Villeneuve-d’Ascq (59), aux côtés du site historique de Lille-Lomme. Ces quatre nouvelles adresses viennent enrichir le maillage de la marque, qui compte désormais en France 170 points de vente et 238 DS Services, ainsi que huit pôles "sociétés" Stellantis&You Business, dotant ainsi DS Automobiles du réseau le plus étendu parmi les marques premium en France. À titre de comparaison, Audi dispose de 145 sites, BMW de 158 et Mercedes-Benz de 166.

