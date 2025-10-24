Cobredia réunit ses 80 sites internet sous une seule et même adresse

Publié le 24 octobre 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Le groupe breton simplifie son écosystème digital en réunissant sous un seule adresse tous les sites internet de ses concessions. Cette plateforme unique, cobredia.fr, regroupe l’ensemble des marques, services et actualités de l'entreprise, avec une mise en valeur particulière pour les véhicules d'occasion.

Le groupe breton Cobredia a regroupé ses sites concessions sous une seule bannière. ©capture d'écran Cobredia

Pour plus de lisibilité, le groupe Cobredia a décidé de revoir sa communication digitale en regroupant sous une même adresse, cobredia.fr, ses 80 concessions. "Avec le lancement de cobredia.fr, notre ambition est claire : simplifier l’expérience client en centralisant toutes les informations et services sur une seule plateforme, accessible en quelques clics, présente François Picard, président du groupe Cobredia. Nous voulons également offrir une identité digitale homogène et professionnelle, à l’image de notre groupe. Enfin, ce site reflète notre vision de groupe : un maillage territorial fort, une expertise multimarque et une proximité affirmée avec nos clients dans l’Ouest." "Nous avons voulu regrouper nos véhicules d'occasion", complète Arthur Vigneron, en charge de la communication du distributeur. Effectivement, la première page du site met en avant les occasions avec un barre de recherche très claire qui permet de trouver sa voiture parmi un choix de 3 000 véhicules. Volkswagen-Skoda : la concession en or de Cobredia Avec ce nouveau site, Cobredia présente ainsi ses 88 points de ventes en Bretagne et dans les Pays-de-Loire, mais aussi des services comme la prise de rendez-vous en ligne ou l’estimation d'un véhicule. 4 000 visiteurs par jour "Depuis son récent lancement, le groupe enregistre 4 000 visiteurs uniques par jour, soit le double de visiteurs par rapport à l'ancien site, qui était plus institutionnel", souligne Arthur Vigneron. Le groupe Cobredia figure à la 28e place de notre top 100 des distributeurs de France. En 2024, il a réalisé un chiffre d'affaires de 892 millions d'euros et a commercialisé 14 621 véhicules neufs, dont 2 513 Volkswagen et 1 956 Mercedes-Benz. Il a également écoulé 18 246 VO.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet