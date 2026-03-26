Car Avenue présente une nouvelle identité de marque

Car Avenue a dévoilé, le 20 mars 2026, sa nouvelle identité de marque et son plan stratégique. Baptisé Car Avenue Accélération 2030, Stéphane Bailly, président du groupe Car Avenue, et Amaury de Bourmont, directeur général, ont présenté leur stratégie à leurs 270 managers internationaux réunis en convention au sein du FC Metz Stadium, à Metz (57).

Cette nouvelle identité s’incarne à travers un logotype modernisé, un blason entièrement repensé et une signature internationalisée qui affirme le positionnement du groupe plus que jamais européen.

Une forte croissance externe

"Cette nouvelle identité marque une étape clé dans l’histoire du groupe, après la forte croissance des dernières années, résume Amaury de Bourmont. Elle reflète notre évolution et porte notre ambition : faire de Car Avenue une marque européenne de référence, capable d’accompagner nos clients à chaque étape de leur mobilité".

Depuis 2006, Car Avenue a en effet connu une très forte expansion, passant de 12 concessions à près de 160 points de vente et de services, au cœur d’un territoire européen couvrant la France, le Luxembourg, la Belgique et depuis peu l’Allemagne, depuis le rachat de concessions Renault de l'autre côté de la frontière. Le groupe rayonne ainsi sur une zone de 300 kilomètres et un bassin de population de 18 millions d’habitants.

Un parcours client complet

Dans le cadre de son plan stratégique, le groupe propose un écosystème complet de services couvrant l’ensemble du parcours de mobilité, de l’achat à l’usage, pour les particuliers comme pour les professionnels. Il intègre la vente de véhicules neufs et d’occasion, camions et motos, la reprise, le financement et l'assurance location courte et longue durée, l'entretien, la réparation et les pièces assistance et dépannage, les solutions de mobilité électrique et enfin la logistique et le transport.

Cette stratégie se traduit par le développement de marques et services dédiés sous trois univers : Car Avenue Financial Services, au travers du partenariat stratégique avec le groupe Crédit Agricole, Car Avenue Mobility, qui intègre tous les services liés à l'assistance, à l'entretien ou aux accessoires, et Car Avenue Second Life qui regroupe des filiales sur le VO et sur la vente de véhicules de prestige.

"De 1 jour à 72 mois, Car Avenue fournit une mobilité globale avec un concept de one stop shop qui propose l’ensemble des solutions produits, services, réparation, entretien et assurance en un seul point pour simplifier la vie de nos clients", résume Thierry Lonziano, directeur opérationnel du groupe.

Un nouveau site internet

Pour accompagner cette nouvelle stratégie, Car Avenue lancera un nouveau site internet à partir du 1er avril 2026. "Il a été pensé pour une expérience utilisateur repensée, plus fluide, intuitive et améliorée par les dernières technologies d’intelligence artificielle. La nouvelle plateforme digitale permettra d’explorer les offres, de simuler un financement ou une reprise, de préparer son projet avant même de se rendre en concession et de prendre un rendez-vous après-vente directement en ligne", explique le groupe.

En 2025, le groupe Car Avenue a réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros, le groupe a commercialisé 30 000 véhicules neufs et 22 000 d'occasion. Il emploie 2 800 collaborateurs et représente 35 marques.