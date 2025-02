Car Avenue s'appuie sur Crédit Agricole AutoBank pour lancer un nouveau plan stratégique

Le groupe de distribution luxembourgeois veut mieux structurer ses offres de financement pour aiguiser ses produits dans le VO ou les flottes. Car Avenue s'apprête également à s'implanter en Allemagne en rachetant REMS (9 concessions).

Les concessions Stellantis du groupe CAR Avenue à Luxembourg. ©Car Avenue

"Nous avions les idées, nous avons désormais la structure et les hommes", a lancé Stéphane Bailly, président du groupe Car Avenue, qui a annoncé un accord structurant avec Crédit Agricole AutoBank. Le groupe de distribution, qui a accueilli Amaury de Bourbon (ex-Stellantis) en mai 2023 pour conduire la direction générale opérationnelle, vient d’annoncer une véritable feuille de route stratégique pour les trois à quatre prochaines années.

Bientôt une business unit dédiée au VO

Ce plan structurant pour le groupe s’appuiera notamment sur un accord avec l'ex-banque du groupe Fiat rachetée par le Crédit Agricole en 2023. Cette banque prendra le relais des captives financières sur une série de produits qui ne sont pas pris en charge par celles-ci. Sur les flottes ou les voitures d’occasion par exemple. Sur ce dernier secteur, Car Avenue veut mettre un coup d’accélérateur pour être moins dépendant du marché du neuf, mais également pour mieux fidéliser sa clientèle.

Le groupe de distribution va ainsi structurer son offre autour d’une business unit dédiée au VO qui devrait voir le jour en avril 2025. Pour l’heure, Car Avenue est encore dans une phase de recrutement d’un patron de cette nouvelle business unit. Amaury de Bourbon estime que la croissance du marché VO devra s’appuyer sur un acteur majeur du financement, notamment s’il veut soutenir des stocks plus importants. Il estime également que Crédit Agricole AutoBank sera un soutien précieux pour financer les nouveaux cycles de vie des voitures (le life cycle management) et qui devrait permettre de fidéliser les clients.

L'Allemagne en ligne de mire

Mais le volet le plus structurant du plan de croissance annoncé par Amaury de Bourbon sera l’implantation de Car Avenue en Allemagne avec le rachat de REMS, la branche auto de RWZ (Raiffeisen Waren-Handel Rhein-Man). Le groupe luxembourgeois a annoncé avoir engagé des discussions avec Renault Allemagne pour faciliter son implantation dans le pays. Le groupe REMS compte neuf concessions, mais Car Avenue voit surtout de nouvelles opportunités d’extension dans ce territoire de Rhénanie-Palatinat qui s’étend jusqu’à la Sarre dans le sud et jusqu’à Bonn dans le nord.

Le siège de la nouvelle structure sera situé à Wittlich, en Allemagne, et Peter Feldscher prendra la tête de Car Avenue Allemagne et Suisse. L’Allemagne devrait représenter 250 millions de chiffre d’affaires d’ici trois à quatre ans, soit presque deux fois plus que le périmètre actuel de REMS. L’objectif de Car Avenue est de devenir leader dans une grande région qui compte la Wallonie en Belgique, le Luxembourg, l’est de la France, la Suisse et désormais un lander limitrophe allemand.

Des bornes de recharge ultrarapide

La diversification passera aussi par l’extension des activités, actuellement à l'œuvre en France, sur tous les marchés de Car Avenue comme la logistique, les pièces de rechange ou encore Jantes Alu Services.

Enfin, le groupe veut investir dans les bornes de recharge. Il devrait ouvrir, au second semestre 2025, un premier site de recharge ultrarapide (jusqu’à 160 kW) à Lesmenils, sur l’A31 entre Metz et Nancy. Un deuxième site suivra. Car Avenue, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros en 2024, vise les deux milliards cette année.