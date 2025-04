BPM reprend un distributeur Mercedes en Suisse

Le groupe BPM a officialisé le rachat des affaires du groupe Leuba. Ce distributeur installé en Suisse romande totalise douze points de vente aux couleurs de Mercedes-Benz et Smart, mais aussi de Ford, Hyundai et Mazda.

BPM affiche déosmais un potentiel de 400 millions d'euros de CA en suisse. ©BPM Group

Rien ne semble freiner la percée de BPM de l'autre côté de la frontière suisse. Le groupe de distribution a annoncé, le 1er avril 2025, la reprise des activités du groupe Leuba. Patrick Bornhauser devient ainsi propriétaire de douze concessions réparties à travers la Suisse romande.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance de BPM qui cherche à étendre sa présence à d'autres territoires. En suisse, le groupe avait investi dès 2023 dans le panneau Volvo. En s'offrant le groupe Leuba, il élargit son portefeuille de marques à Mercedes-Benz principalement, ainsi qu'à Smart, Ford, Hyundai et Mazda.

Une plaque à 350 millions d'euros de CA

Le chiffre d'affaires potentiel de la branche suisse va être démultiplié. Il passera de 50 millions d'euros à 400 millions d'euros avec l'ajout du groupe Leuba. Un distributeur helvète qui emploie plus de 400 collaborateurs. Ces derniers vont rejoindre une entité composée de plus de 3 000 personnes et au chiffre d'affaires de deux milliards d'euros, grâce à 151 implantations.

En février dernier, BPM Switzerland a été retenu par Polestar comme concessionnaire officiel de la marque sino-suédoise à Lausanne (canton de Vaud). Plus récemment, BPM s'est illustré sur la Côte d'Azur. Le groupe a racheté BAC Monaco, l'opérateur qui détenait le contrat de distribution des marques Jaguar et Land Rover.