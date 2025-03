Cobredia entame le chantier de sa grande concession Mercedes

Le groupe de distribution breton a posé la première pierre d'un projet de grande envergure à Cesson-Sévigné, près de Rennes (35). Sur un terrain de 7 000 m2, Cobredia érigera une concession aux couleurs de Mercedes, à l'été 2026.

Le groupe Cobredia va bâtir sa concession Mercedes sur un terrain de 15 500 m2 à à Cesson-Sévigné (35). ©Cobredia

François Picard a posé, le 20 mars 2025, la première pierre de la future concession Mercedes-Benz de Cesson-Sévigné (35). Le président de Cobredia était entouré du maire de la ville et de représentants de la filiale tricolore. Et pour cause, le projet a tout de pharaonique à l'échelle du groupe de distribution.

Tout se passe sur un terrain de 15 500 m2. La concession qui doit ouvrir en juillet 2026 comptera trois niveaux pour un total de 7 000 m2. Elle comprendra notamment un showroom de 1 200 m2, un atelier mécanique de 1 000 m2 et un atelier-carrosserie de 1 000 m2 également, où seront posées deux cabines de peinture et trois aires de préparation.

En ajoutant des zones de lavage et une de recyclage, le site pourra ainsi assurer le reconditionnement de véhicules d'occasion. D'autant que Cobredia a prévu 990 m2 de surface en sous-sol pour le stockage.

Plus de 13,5 millions d'euros d'investissement

L'origine de ce projet remonte à 2017. Il concrétise la volonté du groupe de distribution non seulement de renforcer sa présence en Ille-et-Vilaine, mais aussi de moderniser ses infrastructures. En effet, cette concession de Cesson-Sévigné prendra la succession de l'affaire Mercedes de Saint-Grégoire (35).

Le budget consacré traduit l'ambition du groupe. Dans sa communication, l'opérateur breton évoque une enveloppe de 13,5 à 13,8 millions d'euros. "Nous sommes ravis d'avoir abouti à cette réalisation et remercions la commune de Cesson-Sévigné ainsi que notre partenaire Cirtec pour leur accompagnement. Cette nouvelle concession répond pleinement à nos engagements environnementaux et sociétaux", a commenté François Picard.

Dans le registre de l'écologie, Cobredia a confirmé l'installation de 1 430 m2 de panneaux photovoltaïques, l'aménagement d'espaces verts, la mise en place d'un système de recyclage des eaux de lavage ou encore le recours à un revêtement perméable permettant l'infiltration des eaux pluviales.

La plaque Mercedes-Benz de Cobredia compte onze concessions situées en Bretagne et en Mayenne, notamment à Lorient, Quimper, Brest, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Laval. En 2023, le distributeur multimarque rapportait près de 1 600 livraisons de Mercedes neuves.