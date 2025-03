BPM reprend Jaguar Land Rover dans la principauté de Monaco

Le groupe présidé par Patrick Bornhauser va encore renforcer sa présence en dehors de la France. BPM vient de finaliser la reprise de BAC Monaco, le distributeur des marques Jaguar et Land Rover sur le Rocher.

BPM ajoute Jaguar et Land Rover à son portefeuille de marques monégasque. ©Google

Le groupe BPM n'en finit pas d'étendre son influence géographique. L'entreprise a révélé, le 18 mars 2025, avoir réalisé l'acquisition de BAC Monaco. Patrick Bornhauser, président de BPM, devient ainsi le distributeur officiel des marques Jaguar Land Rover dans la Principauté.

"Ce rachat s’inscrit dans la stratégie du groupe, à savoir renforcer son partenariat avec Jaguar Land Rover, une marque clé de notre portefeuille, et consolider sa présence sur le marché du premium et du luxe dans la Principauté", a fait savoir BPM dans sa communication. Il participe également à la concentration des opérateurs souhaitée par la direction de JLR.

BAC Monaco compte une vingtaine de collaborateurs. Le point de vente affiche un potentiel de 300 véhicules neufs par an. Il réalise 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, selon les données partagées par BPM. BAC Monaco vient se fondre dans un groupe de distribution aux deux milliards d'euros de chiffre d'affaires et aux 3 000 collaborateurs.

Avant de reprendre la concession Bac Monaco et la destinée de Jaguar et Land Rover sur le territoire, BPM a déjà investi sur le Rocher. Le groupe originaire du Loiret compte plusieurs marques. Il y commercialise Mercedes, Smart, Morgan, Bentley, Rolls-Royce et Aston Martin.