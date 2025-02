ABVV reprend du Jaguar Land Rover et prépare une carrosserie

Le groupe de distribution francilien va connaître une évolution de périmètre au cours des mois à venir. ABVV entame deux chantiers dans le Val-d'Oise. Le premier consiste à créer un site pour Jaguar Land Rover, dont il vient de reprendre le panneau à Saint-Ouen l'Aumône. Le second concerne le déménagement de sa carrosserie de Gonesse vers Roissy pour en faire un pôle multiactivité.

ABVV vient d'être nommé distributeur Jaguar Land Rover à Saint-Ouen l'Aumône (95). ©Le Journal de l'Automobile

Le groupe ABVV s'apprête à concrétiser deux projets immobiliers d'importance. Lors d'un entretien accordé au Journal de l'Automobile, Bedros Izikian, le directeur général, a révélé que des chantiers vont débuter au printemps, faisant évoluer la cartographie de cette plaque de distribution francilienne.

L'entreprise familiale commencera par l'aménagement d'une concession dédiée à Jaguar Land Rover. Le scénario de cette histoire se joue à la Cité de l'Automobile de Saint-Ouen l'Aumône (95). ABVV a été récemment nommé pour prendre la suite du groupe de Thibault Deresse. Ce dernier ayant été résilié par le constructeur faute d'avoir trouvé un accord de reprise de fonds de commerce.

Comme Thibault Deresse gardera son bâtiment, ABVV a pris la décision d'installer Jaguar et Land Rover dans le point de vente jusqu'à présent dédié à Volvo Selekt et à l'atelier Volvo. "Nous allons transformer deux tiers de la surface de vente intérieure pour JLR et ne garder qu'un tiers pour les voitures d'occasion", explique Bedros Izikian qui a signé pour un maintien à 200 VN par an, auxquels s'ajouteront 120 VO environ.

L'inauguration est planifiée pour le mois de septembre 2025. Ce point de vente sera le troisième du groupe aux couleurs de JLR, après ceux de Roissy (95) et de Chantilly (60). Une plaque désormais cohérente dans son organisation. Et pour cause, dans chacun des cas, ABVV aura réussi à associer Jaguar Land Rover et Volvo au sein d'un même ensemble.

Tirer le plein potentiel du marché de la carrosserie

À Roissy justement, ABVV finalise un autre projet qui a nécessité dix-huit mois de réflexion. Le groupe présidé par Grégoire Izikian tient les plans définitifs d'une structure associant une carrosserie et une unité de reconditionnement des voitures d'occasion.

Les premiers coups de pioche seront donnés au printemps prochain et les équipes opérationnelles intégreront les lieux en décembre 2025. Une vingtaine de personnes travaillera dans cette affaire. Pour la plupart, elles seront transférées de la carrosserie de Gonesse (95) exploitée depuis 35 ans par ABVV, mais qui manque d'espace.

"Nous ne pouvons actuellement pas satisfaire tous les clients. Nous n'acceptons qu'un tiers de la demande. Cette nouvelle carrosserie va démultiplier notre chiffre d'affaires", analyse Bedros Izikian. Il a fait appel à l'expertise de BASF et de Weinmann Technologies pour concevoir le site. "André Courtois a été d'une aide inestimable, dans une logique de partenariat", tient à rendre hommage le directeur général.

La carrosserie fonctionnera sans agrément. ABVV réparera les voitures de ses clients, mais aussi celles confiées par d'autres enseignes. Elle sera l'une des rares en France à recevoir la certification pour les caisses en aluminium de Jaguar Land Rover. Autour de Paris, seule la carrosserie Lecoq en dispose pour le moment.

Il sera également question de reconditionner les voitures d'occasion pour le compte des concessions. Ce qui implique le recrutement de mécaniciens aux différents postes. ABVV y délocalisera la préparation des voitures neuves, jetant ainsi les bases d'une nouvelle organisation logistique pour le groupe. Enfin, cette structure de Roissy intégrera un espace consacré à la réparation des batteries de voitures électriques. Là encore, elle servira les besoins internes et les commandes provenant de l'extérieur.