Voitures d'occasion : l'Espagne a multiplié les importations en 2025

En 2025, le marché espagnol des voitures d'occasion a terminé en croissance de 4,2 %, dépassant largement les 2,2 millions de transactions. Dans ce contexte, les reventes d'exemplaires importés ont explosé pour peser 6 % du total annuel.

Plus de 2,218 millions de voitures d'occasion ont été revendues en Espagne en 2025. ©Journal de l'Automobile

Le marché des voitures d'occasion en Espagne a surconsommé des exemplaires importés en 2025. Selon la Ganvam, l'association des distributeurs, le canal a fait un bond de 20,8 % en comparaison à 2024 pour atteindre 138 429 unités. Certes, avec 6 % de pénétration, il reste le plus faible dans le pays, mais il s'est nettement rapproché du canal des loueurs longue durée, dont les presque 146 400 unités ne sont en gain que de 0,3 %.

Il faut mettre cette tendance en perspective avec la performance globale du marché espagnol. L'an passé, 2 218 824 voitures d'occasion ont été remises à la route. D'une année à l'autre, le secteur a ainsi progressé de 4,2 %. Les analystes font alors une corrélation entre le bond des importations et l'augmentation de 13,7 % de l'achat d'exemplaires âgés de 8-10 ans (132 000 unités), typiques de ce canal.

Nouvel appel au plan stratégique gouvernemental

L’analyse par ancienneté tend à montrer que le renouvellement du parc reste un défi majeur. Et pour cause, si les ventes de véhicules de 3 à 5 ans ont progressé à un rythme deux fois plus rapide que le marché lui-même (+8,8 %, à 248 650 unités) et que celles des modèles de 10-15 ans (+4,6 %), ces derniers concentrent néanmoins 57,3 % du marché grâce aux 351 700 transactions. D'ailleurs, l’âge moyen d’un véhicule d’occasion vendu en Espagne est estimé à 11 ans, voire plus de 15 ans sur le canal des ventes entre particuliers.

Partant de ce constat, le secteur de la distribution, représenté par les associations professionnelles, Ganvam et Faconauto, défend la nécessité d'instaurer une stratégie efficace d’incitation. De mise à la casse, d'abord, afin de retirer de la circulation les véhicules les plus anciens et les plus polluants. Ces organisations estiment indispensable que les aides directes à l’achat de véhicules électrifiés soient, ensuite, complétées par le plan national de renouvellement prévu par la loi sur la mobilité durable, incluant un soutien aux véhicules Euro 6d.

L'électrification progresse grâce aux prix en baisse

La décarbonation justement avance, mais le diesel fait de la résistance. Les voitures d'occasion fonctionnant à cette énergie n'ont perdu que 0,8 % de volume, conservant 49,9 % de pénétration, contre 36,3 % pour les moteurs essence.

Les énergies alternatives font une percée. Elles ont terminé l'année 2025 avec une pénétration de 13,8 % dans les transactions. Les hybrides rechargeables, en hausse de 43,7 %, ont atteint 2 % de part de marché. Les véhicules électriques d’occasion, représentant 1,3 % du total, ont vu leurs ventes augmenter de 53,3 % en 2025.

Sur ce dernier segment spécifique, pour la Ganvam, il y a clairement un lien entre le réajustement à la baisse du tarif de l'ordre de 10,2 %, à 31 471 euros, et l'appétence grandissante des consommateurs. Et là encore, le canal de l'importation a probablement été décisif.