Les utilitaires d'occasion ont gagné 2,7 % en octobre 2025

Le marché des utilitaires d'occasion poursuit sur sa lancée. D'après AAA Data, il a terminé en croissance de 2,7 % en octobre 2025, atteignant la barre des 81 300 transactions. Mercedes et Volkswagen ont apporté leur pierre à l'édifice.

Après dix mois d'activité, le marché des utilitaires d'occasion affiche un total de 739 200 transactions (4 %). ©Le Journal de l'Automobile

Les reventes de véhicules utilitaires légers ont maintenu leur cap haussier en octobre 2025. Selon le bilan édité par AAA Data, la France a enregistré une croissance de 2,7 %, terminant le mois avec plus de 81 300 transactions sur le marché des véhicules d'occasion.

Tandis que Renault a stabilisé son niveau par rapport à l'an passé (+0,4 %, à près de 23 550 unités), Peugeot et Citroën ont attiré bien plus de clients qu'en octobre 2024. Le tableau de AAA Data fait état de 13 837 unités pour la marque au lion (+3,3 %) et de 13 343 unités pour celle aux chevrons (+4 %).

Dans les rangs des marques importées, Fiat n'inverse toujours pas la tendance. Ne dépassant pas 6 270 transactions, la gamme italienne a perdu 3,3 % par rapport à l'an passé. Les autres, en revanche, ont gagné des parts de marché. Les cas de Ford (+5,9 %, à 5 779 unités), de Mercedes (+10 %, à près de 4 800 unités) et de Volkswagen (+7 %, à 3 580 unités) sont de parfaits exemples.

Un marché bien orienté

Après dix mois d'activité, le marché des utilitaires d'occasion affiche un total de 739 200 transactions. En comparaison avec l'an passé, cela correspond à une progression de 4 %.

Le trio de marques françaises tire les volumes vers le haut. Renault gagne 4,5 %, à 216 300 unités, quand Peugeot prend 4,9 %, à 125 530 unités, et Citroën bondit de 5,2 %, à 120 500 unités.

Il faut aussi mettre en exergue les courbes de croissance de 5,5 % chez Ford (53 160 unités) et Mercedes (41 640 unités). Opel ne démérite pas avec son accélération de 5,3 % pour approcher les 15 600 unités.

Au cours des douze derniers mois consécutifs, pas loin de 877 750 véhicules utilitaires légers ont changé de main. Par rapport à la période précédente, le marché des occasions a ainsi connu une amélioration de 2,8 %. La seule marque Renault a totalisé 257 000 unités, en gain de 3,4 %, quand Peugeot a représenté 142 945 exemplaires (+4 %).