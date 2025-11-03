Marché des flottes : la dynamique s’accélère pour les VP et les VUL électriques

Avec 66 972 immatriculations recensées, le marché des flottes n’a perdu que 0,9 % en octobre 2025. Les VUL ont vu leurs mises à la route augmenter de 8,5 %, à 25 469 unités, avec 3 237 modèles 100 % électriques (+73,1 %). Les livraisons de VP à batterie ont également bondi de 66,4 %, pour atteindre 11 865 exemplaires. Un nouveau record !

En octobre 2025, les mises à la route de VUL électriques ont bondi de 73,1 % quand celles des VP à batterie ont grimpé de 66,4 %. ©AdobeStock-Gautierbzh

Le marché des flottes peine toujours à retrouver une stabilité. Selon AAA Data, les immatriculations de voitures particulières (VP) et d’utilitaires légers (VUL) sur les canaux BtoB (loueurs longue durée, sociétés et administrations) ont affiché une baisse de 0,9 % en octobre 2025, à 66 972 unités.

Au cumul, depuis le début de l’année 2025, le marché des flottes est en déclin de 9,3 %, avec un total de 587 227 mises à la route, contre 647 180 un an plus tôt. Les livraisons de VUL sont en diminution de 7,1 %, à 224 722 exemplaires. La chute est d’autant plus brutale pour les VP (-10,6 %), qui se sont écoulés à 362 472 exemplaires entre janvier et octobre 2025.

Le marché VUL en progression

Si le marché BtoB est proche de retrouver son équilibre en octobre 2025, c’est en grande partie grâce aux immatriculations de VUL. Ce segment a en effet affiché une progression de 8,5 % sur ce dixième mois de l’année, pour atteindre un total de 25 469 exemplaires écoulés.

En octobre 2025, les motorisations hybride et électriques affichent toutes les deux une hausse spectaculaire. Avec 2 357 unités recensées, les immatriculations d’utilitaires légers hybrides ont bondi de 118,4 %, pour représenter 9,3 % du marché, tandis que celles des VUL 100 % électriques ont grimpé de 73,1 %, à 3 237 exemplaires, leur permettant d’atteindre 12,7 % du marché.

Les livraisons des modèles essence sont quant à elles en chute libre (-33,5 %), avec seulement 1 936 mises à la route. Leur part de marché est ainsi passée de 12,4 % à seulement 7,6 % en l’espace d’un an, les plaçant de fait derrière l’hybride et l’électrique.

Enfin, avec 17 864 livraisons (+2,5 %) et une part de marché de 70,1 % en octobre 2025, le diesel reste sans grande surprise la motorisation la plus plébiscitée par les professionnels.

Nouveau record pour les VP électriques

Si les immatriculations de VUL sont en hausse en octobre 2025, il en est tout autre pour les VP sur les canaux BtoB. Les voitures particulières ont en effet vu leurs livraisons reculer de 5,8 %, à 41 503 unités.

Malgré une baisse de 15,3 %, les modèles hybrides (full hybrid et PHEV) représentent à eux seuls près de la moitié des immatriculations en octobre 2025, avec 20 055 exemplaires recensés. Mais la chute est plus rude du côté des hybrides rechargeables (6 053 ex. ; -34,4 %), qui subissent toujours l’effet du durcissement des réglementations fiscales.

L’essence (6 392 ex. ; -24,1 %) et le diesel (2 941 ex. ; -36,7 %) sont également en chute, et ne représentent respectivement plus que 15,4 % et 7,1 % du marché des flottes sur ce dixième mois de l’année.

Ainsi, seules les immatriculations de VP 100 % électriques sont en hausse en octobre 2025. Grâce à un bond de 66,4 %, on relève en effet un total de 11 865 livraisons de voitures électriques sur les canaux BtoB. Du jamais vu ! Le record du mois de septembre 2025 (9 692 ex.) est donc battu et la barre des 10 000 exemplaires est pour la première fois franchie. L’électrique affiche alors une part de marché de 28,6 % sur ce seul mois de l’année, ce qui veut dire que plus d’une voiture particulière sur quatre vendue chez les flottes est une électrique.