Le marché allemand ne renoue pas avec la croissance

Les ventes de voitures neuves se sont contractées de 0,2 %, en avril 2025, de l'autre côté du Rhin. Les quelque 242 730 immatriculations ont porté le cumul annuel à 907 300 unités, soit un volume en repli de 3,3 % pour le marché allemand.

BMW est la marque allemande qui tire le plus profit des conditions du marché domestique. ©BMW

Le mois d'avril n'a pas réussi à remettre sur de bons rails le marché des voitures neuves en Allemagne. D'après la KBA, l'autorité de régulation des transports, 242 728 voitures particulières ont été nouvellement immatriculées, ce qui représente une légère baisse de 0,2 % par rapport à l'année précédente.

Certaines marques majeures ont tiré leur épingle du jeu. Sur cette liste s'inscrivent notamment BMW (+4,2% ; à 22 540 unités), Skoda (+22 % ; 18 891 unités), mais également Seat (+12 % ; à 13 670 unités), Opel (+20,7 % ; à 11 486 unités) ou encore Ford (+15,2 % ; à 9 534 unités).

Des leaders au en perte de vitesse

La situation a été plus critique pour Volkswagen, dont les immatriculations n'ont pas dépassé 49 400 unités (-2,7 %), et pour Audi qui a tout juste réalisé 15 500 livraisons (-16,7 %). Mercedes a perdu 1,6 %, à moins de 22 200 voitures mises à la route. Le duo sud-coréen a aussi souffert. Alors que Hyundai glissait de 9,5 %, à 8 240 unités, Kia tombait de 8,3 % à un peu plus de 6 000 immatriculations.

Les SUV représentaient la majorité des nouvelles immatriculations avec 77 000 unités, soit 12,3 % de plus que l'an passé. À l'inverse, les voitures du segment compact ont ralenti de 14,5 %, à 40 774 livraisons. Même constat pour les petits modèles dont les livraisons ont reculé de 1,7 %, à 24 440 unités.

Depuis le début de l'année 2025, le marché allemand totalise 907 299 livraisons. Comparativement à l'an passé, les volumes fondent de 3,3 %. À cette échelle de temps, Volkswagen s'illustre en progressant de 3,8 %, à quelque 187 750 unités. Mercedes rencontre plus de problèmes. 82 772 véhicules de la marque étoilée ont pris la route, soit 3,4 % de moins que l'an passé. Ce dont profite BMW pour recoller et lorgner la deuxième place (76 700 unités ; +2 %).