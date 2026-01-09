En plein rebond, le marché automobile espagnol entrevoit un futur plus radieux

Avec plus de 1,14 million de voitures particulières immatriculées, le marché espagnol signe en 2025 sa meilleure performance depuis la crise sanitaire. Une croissance de 12,9 % tirée par l’électrification, la reprise des canaux professionnels et un changement structurel de la demande.

Créditée de 38 548 immatriculations, la Dacia Sandero a été la voiture la plus prisée des Espagnols en 2025. ©Sébastien STAUB/Publicis Conseil

Avec 1 148 650 immatriculations de voitures particulières, selon les données des associations professionnelles, le marché automobile espagnol a clôturé 2025 sur une progression de +12,9 % par rapport à 2024. Un résultat solide qui confirme la reprise structurelle des ventes de VN de l'autre côté des Pyrénées.

Le cap du million de véhicules particuliers immatriculés a ainsi été franchi pour la cinquième année consécutive, confirmant une trajectoire haussière malgré un environnement économique encore contraint.

"L’année a été très positive, portée par la demande des particuliers et des entreprises, a commenté Félix García, directeur de la communication et du marketing de l'Anfac, l'association espagnole des constructeurs. Certes, nous restons en dessous des 1,259 million d’unités de 2019, mais le marché se redresse progressivement et nous espérons nous en rapprocher dès 2026."

Le retour progressif des particuliers et la dynamique des canaux professionnels ont été des piliers du marché automobile espagnol. En termes de clientèle, les associations professionnelles retiennent que les particuliers ont généré 539 642 immatriculations (+18,1 %), quand les entreprises ont pris possession de 418 574 voitures neuves (+12 %) et les loueurs de 190 434 unités (+2,3 %).

Franchissement du seuil des 200 000 immatriculations électrifiées

La transition énergétique a également joué un rôle important. En 2025, la montée en puissance des modèles électrifiés se matérialise par 225 616 immatriculations de VE et PHEV. D'une année à l'autre, le volume a bondi de 94,6 % pour faire passer le segment de 11,4 % à 19,6 % de pénétration.

Pour la première fois, l’Espagne dépasse le seuil des 200 000 immatriculations électrifiées sur une année complète. Les véhicules 100 % électriques franchissent également la barre symbolique des 100 000 unités, confirmant un changement d’échelle pour les réseaux de vente et les stratégies de stock.

Cette percée a fait chuter le niveau moyen des émissions de CO2 des voitures nouvellement mises à la route. Sur douze mois, le grammage est tombé à 103 g de moyenne, soit -10,8 %. Pour autant, le vieillissement du parc reste un enjeu stratégique majeur : l’âge moyen des véhicules dépasse désormais 15 ans, limitant l’impact environnemental et sécuritaire du renouvellement.

Les perspectives pour 2026 restent clairement orientées à la hausse. Les projections du secteur anticipent un marché compris entre 1,25 et 1,3 million de voitures particulières en Espagne, sous réserve de la continuité des dispositifs de soutien à l’électrification et au renouvellement du parc. La part des véhicules électrifiés pourrait alors se rapprocher de 30 %, obligeant les réseaux à adapter rapidement leurs stratégies commerciales, leurs outils de pilotage et leur approche VO.