La filiale d’Alphabet a temporairement suspendu la circulation de ses robotaxis sur les autoroutes aux États-Unis. Une décision qui fait suite à plusieurs incidents ayant conduit la Californie à interdire les véhicules autonomes Waymo sur ses axes rapides.

Waymo a annoncé avoir temporairement restreint les opérations sur autoroute aux États-Unis. ©AdobeStock-GDMatthews

Pour le moment, les robotaxis de Waymo ne circuleront plus sur les autoroutes américaines. En effet, la filiale d’Alphabet a annoncé avoir "temporairement restreint les opérations sur autoroute" aux États-Unis dans l’objectif "d’évaluer ses performances", d’après une porte-parole. Une mesure du spécialiste américain des robotaxis qui s’étend de Phoenix (Arizona) à Miami (Floride) et Austin (Texas).

La décision de Waymo intervient après l’annonce du gouvernement californien d’interdire temporairement aux véhicules autonomes de Waymo de circuler sur ses autoroutes, à la suite de plusieurs incidents récents. Le Department of motor vehicles (DMV) estime que "les opérations de Waymo sur autoroute sans conducteur présentent un danger imminent pour la sécurité publique", a expliqué un porte-parole de cette agence, responsable de la sécurité routière dans l’État.

Des accidents sur les routes californiennes

L’un de ces incidents, filmé sur une autoroute de San Francisco, est devenu viral. On y voit une voiture Waymo arriver à toute allure et essayer de dépasser deux véhicules de police dont les gyrophares sont allumés pour ralentir la circulation. Les policiers roulent derrière un camion de chantier avançant au ralenti. Le robotaxi tente d’abord de les dépasser par la gauche, avant d’être bloqué par la voiture d’un agent, puis essaie de nouveau de les dépasser par la droite.

La suspension a également été motivée par d’autres "incidents similaires", selon le DMV. Lors de l’un d’entre eux, "trois véhicules autonomes Waymo sont entrés dans une zone de chantier active fermée" sur une autoroute près de Burlingame, dans la baie de San Francisco, a expliqué un porte-parole du DMV. L’interdiction doit rester en place jusqu’à ce que Waymo prenne "des mesures correctives efficaces".

Un risque pour son arrivée en Europe ?

De son côté, Waymo a souligné que les incidents survenus sur l’autoroute près de Burlingame "n’ont entraîné aucune blessure ni collision". L’entreprise accomplit actuellement un demi-million de trajets chaque semaine et assure que le nombre d’accidents graves impliquant ses véhicules est inférieur de 95 % à celui enregistré par les automobilistes humains.

De quoi alimenter les débats sur les risques associés au déploiement des robotaxis, qui commencent à s’exporter en Europe. Pour rappel, Waymo teste ses véhicules depuis 2026 à Londres et ambitionne de s’étendre en 2027 en Allemagne (Munich) et en Espagne (Madrid). (Avec AFP)