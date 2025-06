Vision 4Rescue : le nouveau concept de la Software République dévoilé à VivaTech

Au salon VivaTech à la porte de Versailles, à Paris, jusqu'au 14 juin 2025, la Software République dévoile son nouveau concept car. Cette fois-ci, le groupement collaboratif fondé par Renault tente de répondre aux besoins des services d’urgence.

Pour l’édition 2025 du salon VivaTech se déroulant du 11 au 14, la Software République présente le Vision 4Rescue. ©Jean-Baptiste Kapela/Le Journal de l'Automobile

La Software République remet le couvert avec un nouveau concept dédié aux services d’urgence. Depuis deux ans, le groupement collaboratif fondé par Renault en 2021 a pris l’habitude de présenter des concept cars bardés de technologies lors du salon dédié aux nouvelles technologies : Vivatech. Ainsi, en 2023, l’alliance composée de sept grandes entreprises françaises partenaires et de start-up a présenté le H1st Vision et, en 2024, la U1st Vision, une estafette destinée à l’univers médical.

Pour l’édition 2025 du salon Vivatech se déroulant jusqu'au 14 juin, la Software République présente le Vision 4Rescue. Le groupement s’appuie sur les pompiers de Paris – l’un des sept nouveaux partenaires de l'alliance –afin de proposer un concept capable de répondre idéalement à chacun de leurs besoins en alliant nouvelles technologies, connectivité et innovation. Le projet doit permettre de mieux anticiper les risques via la simulation et l’analyse en temps réel, d’agir plus rapidement et d’améliorer la communication avec le public.

Une R4 comme base de commandement

Pour rendre palpable le projet, celui-ci s’appuie sur un véhicule de démonstration basé sur une Renault 4 E-Tech modifiée. Celle-ci se retrouve au cœur du concept puisqu’elle agit comme "un centre de commandement mobile et connecté". Contrairement à son homologue grand public, cette R4 électrique incorpore une transmission intégrale pour agir sur tout type de terrain. Elle possède aussi un second moteur électrique sur l’essieu arrière. Comme autre modification, la garde au sol a été rehaussée de 15 mm.

Au-delà de divers compartiments de rangements pour le matériel d’intervention, le véhicule se voit affubler d’un drone de surveillance logé dans une capsule sur son toit qui lui permet aussi de se recharger automatiquement. Cette version de la R4 possède aussi une antenne capable de rétablir le réseau de communication dans les zones à faible couverture. Pour le clin d'œil, les sièges arborant le motif "PinPon" ont été fabriqués à partir de mousse de combinaison de pompier recyclée.

Un véhicule ultraconnecté

En dehors de Renault, chaque partenaire de la Software République a amené ses innovations connectant le véhicule à son environnement en temps réel. Parmi les technologies employées, Atos met à disposition sa plateforme Gemma permettant d'organiser les opérations de secours durant une crise et de créer des synergies entre les véhicules et les outils d’intervention sur le terrain comme les drones, tout en visualisant le trafic en temps réel. Dassault Systèmes met en avant son savoir-faire en matière de jumeau virtuel.

Orange, de son côté, propose le V2X (Vehicle to Everything) permettant aux véhicules de communiquer en temps réel avec l’environnement, que ce soit les infrastructures, les cyclistes et les piétons. Pour garantir la connectivité même en l’absence de réseau, l’opérateur déploie des "Hybrid connectivity bubble", un sac à dos SOS et Flux Vision pour optimiser le trajet des drones. Une connectivité reliée aussi à des panneaux d’information du spécialiste français du mobilier urbain, JCDecaux, auquel est rattaché un drone pour les forces d’intervention et permettant d’informer la population lors d'éventuelles crises.

Ce ne sont là qu’une partie des synergies proposées dans le cadre du projet Vision 4Rescue. Pour rappel, la Software République est un groupement d'intérêt économique (GIE) qui se compose de sept partenaires majeurs : Renault (à l’initiative du projet), Atos, Dassault Systèmes, JCDecaux, Orange, Thales ou encore ST Microelectronics, mais aussi de 22 start-up. Le projet n’a pas pour but d'être commercialisé, mais de montrer un exemple de synergie possible avec des solutions existantes.