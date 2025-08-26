Tout savoir sur l'automobile en Europe

Avec le guide de l'ACEA, découvrez l'ensemble des chiffres liés à l'industrie automobile européenne : production, ventes, exportations, importations, emploi, émissions de CO2... L'organisme a fait la synthèse de tous les éléments clés de l'année 2024, dont voici quelques extraits.

Durant l'année 2024, la production de VP dans l'Union européenne a chuté de 6,2 %, à 11,4 millions d'unités. ©Mercedes-Benz

Comme chaque année, l'ACEA livre son guide de poche de l'industrie automobile mondiale. L'occasion de retrouver une synthèse de tous les chiffres de l'année 2024.

Sans surprise, la Chine est restée le plus gros pays producteur de véhicules dans le monde.

En effet, elle a représenté 34 % de la production mondiale (vs 28 % en 2019) avec plus de 30 millions d'unités. L'Europe, au sens large, est deuxième avec 19 % (vs 23 % en 2019) avec moins de 20 millions d'unités. Elle devance l'Amérique du Nord qui pèse 17 % (vs 18 % en 2019).

Pour la seule Union européenne, le volume global de production a atteint 13,8 millions d'unités, dont 11,4 millions de VP (-6,2 %). Notre ensemble économique a ainsi perdu un million d'unités en un an.

Après une croissance exponentielle entre 2019 et 2023, la production de véhicules électriques dans l'UE a marqué un coup d'arrêt en 2024 avec un repli de 4 %, pour à peine dépasser 1,6 million d'unités.

Durant l'exercice 2024, les exportations de véhicules depuis l'Union européenne ont reculé de 7,7 % en valeur et 7,4 % en volume. Les importations ont chuté de 9,1 % en valeur et de 4,8 % en volume.

Le Royaume-Uni, les États-Unis et la Turquie sont les trois premières destinations des modèles fabriqués dans l'Union. Bien avant les droits de douane, le volume exporté vers les USA a déjà chuté de 10,5 % l'année passée.

Quant aux importations, la Chine est en tête et en croissance avec 2,1 % de véhicules en plus envoyés vers l'Europe. Viennent ensuite la Turquie, le Japon et le Maroc qui se hissent au pied du podium (+9,1 %).

CO2 : la Norvège loin devant

Enfin, parmi les autres données disponibles, l'ACEA fait un point sur les émissions de CO2. Dans la seule UE, la moyenne est de 108 g/km pour les VP neufs, en hausse de 0,3 %. Cela étant, l'organisme souligne que les émissions ont baissé dans 2/3 des pays en 2024.

En considérant l'Europe élargie, la palme des plus faibles émissions revient à la Norvège, avec 11,8 g/km (-20,1 %). La Slovaquie, avec une moyenne de 137,7 g/km (+2,1 %), est le plus mauvais élève de la zone.

Ce guide est aussi l'occasion de découvrir un point complet sur les infrastructures de recharge, les différentes politiques fiscales des pays ou encore de mieux cerner le poids de l'automobile dans l'emploi sur notre continent.

Elle représente tout de même 13,6 millions d'emplois directs et indirects.