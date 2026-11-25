Suzuki prépare le retour de l'Ignis en Europe, cette fois en version électrique. Dérivée de la kei car e-Sky commercialisée au Japon, cette nouvelle citadine de segment A reposera sur une plateforme dédiée et viendra compléter l’e-Vitara dans la gamme zéro émission du constructeur japonais.

Toshihiro Suzuki, le président de Suzuki Motors, lors de la présentation la mini-électrique Ignis. ©Suzuki

Fin du suspense. Suzuki a dévoilé, le 25 novembre 2026, les lignes de sa très attendue voiture électrique de segment A destinée au marché européen. Comme pressenti depuis plusieurs mois, cette nouveauté reprend les traits de l'e-Sky, la kei-car ajoutée au catalogue japonais plus tôt dans l'année. Elle reprend également la dénomination Ignis, bien connue des consommateurs européens.

Signe de l'importance de l'événement, la conférence était animée par Toshihiro Suzuki, président de Suzuki Motor. "Avec le modèle sœur, l'e-Sky, lancée récemment au Japon, l'Ignis a été développée pour répondre aux besoins des clients sur bien d'autres marchés différents", a-t-il expliqué, confirmant ainsi une commercialisation au-delà du marché domestique.

Nouvelle plateforme Heartect-e

En Europe, la marque japonaise se limitait jusqu'à présent au SUV e-Vitara, introduit en 2025 pour amorcer son offensive électrique. Les concessionnaires Suzuki disposeront donc désormais d'une réponse sur le segment en plein essor des citadines électriques. Avec cette kei car, la marque entend se faire une place face à une concurrence de plus en plus fournie, avec notamment les Dacia Spring, Renault 5, Hyundai Inster ou encore Leapmotor T03.

Suzuki a également dévoilé les principales spécifications techniques. L'Ignis repose sur la nouvelle plateforme Heartect-e dédiée aux voitures électriques et affichera des dimensions proches de celles de l'e-Sky, avec 3,57 m de long, 1,56 m de large et 1,63 m de haut, pour un empattement de 2,46 m.

Une promesse d'efficience énergétique

Logée dans le plancher, une batterie LFP de 26 kWh a été conçue pour être la plus fine possible. Cette architecture doit contribuer à la rigidité du châssis et offrir des qualités dynamiques adaptées aux attentes du marché européen. Elle doit également préserver un espace intérieur confortable, notamment en matière de garde au toit pour les grands gabarits.

Suzuki annonce des temps de charge de 8 heures sur une prise de 3,7 kW, de 4 heures sur une prise de 7,4 kW et un passage de 20 à 80 % en 30 minutes sur une borne de 50 kW en courant continu (CCS).

Les données de consommation ne sont pas encore officielles. Toutefois, le poids contenu, annoncé à "moins de 1 080 kg" – contre 1 030 kg pour la version japonaise –, devrait contribuer à la sobriété de cette kei car équipée d'un moteur électrique de 67 kW. Tomoyuki Tsubata, directeur de l'ingénierie de Suzuki Motor, rappelle que l'e-Sky revendique le statut de voiture électrique la plus efficiente du marché nippon.

Le retour de l'Ignis, désormais compatible avec GSR 2

La dénomination Ignis signe ainsi son retour dans le catalogue européen. Le modèle avait été arrêté en 2024 avec l'entrée en vigueur de la réglementation GSR 2. Le coût des équipements de sécurité devenus obligatoires rendait alors trop élevé le prix final de ce modèle lancé en 2016.

Cette fois, la nouvelle plateforme permet d'intégrer les dernières technologies d'aide à la conduite. Suzuki confirme que l'Ignis 2027 disposera notamment du maintien dans la voie et du freinage automatique d'urgence. L'habitacle sera également équipé de sept airbags.

De nombreuses questions restent toutefois en suspens. Suzuki promet d'en dire davantage dans les prochaines semaines. Le constructeur entend convaincre les automobilistes encore hésitants à passer à l'électrique avec une petite voiture abordable. Sur un marché européen encore largement soutenu par les aides publiques, les concessionnaires attendront surtout de connaître son prix.