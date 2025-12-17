Stellantis : Robert Peugeot reste au conseil d'administration
Publié le 17 décembre 2025
À 75 ans, Robert Peugeot a été choisi par le groupe familial pour poursuivre sa représentation au conseil d’administration de Stellantis, au détriment de son cousin Xavier Peugeot. Il "exercera à compter du printemps 2026 un dernier mandat de deux ans au sein du conseil de surveillance" et "en assurera la vice-présidence", précise mercredi 17 décembre 2025 le communiqué du groupe familial.
Le renouvellement interviendra à partir de l'assemblée générale au printemps de Stellantis, né de la fusion entre PSA, Fiat et Chrysler, précise-t-il. Le septuagénaire avait été nommé en 2021 après la fusion, pour un mandat exceptionnel de cinq ans. Robert Peugeot, qui a toujours travaillé chez Peugeot-Citroën, puis PSA, n'occupe plus de fonction opérationnelle depuis 2007.
Le groupe familial justifie ce choix de la continuité par "la prise en compte (du) contexte de changement à la direction générale et d'évolution du conseil d'administration de Stellantis". Le constructeur a en effet un nouveau directeur général depuis cet été, l'Italien Antonio Filosa, qui pilote le groupe franco-italo-américain depuis les États-Unis.
Stellantis détenu à 14,9 % par la famille Agnelli
L'autre candidat était Xavier Peugeot, 61 ans, cousin germain de Robert. Xavier Peugeot dirige depuis 2025 la marque DS – créée à partir du haut de gamme de Citroën en 2014 – après avoir été à la tête de la très profitable branche véhicules utilitaires. Il a effectué la plus grande partie de sa carrière chez PSA.
Au 30 juin 2025, le capital de Stellantis était détenu à 14,9 % par Exor, holding de la famille Agnelli (les fondateurs du constructeur Fiat), à 7,6 % par la famille Peugeot, à 6,4 % par l'État français via la banque publique d'investissement Bpifrance, à 1,6 % par le chinois Dongfeng Motors et à 1,8 % par les salariés, indique Stellantis.
Le reste (un peu moins de 68 %) est du flottant en Bourse. Au sein du conseil d'administration, Robert Peugeot est donc vice-président, aux côtés du président, John Elkann (famille Agnelli). (Avec AFP)
