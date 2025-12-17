Stellantis : Robert Peugeot reste au conseil d'administration

Publié le 17 décembre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Le groupe familial Peugeot a tranché en faveur de la continuité en reconduisant Robert Peugeot au conseil d’administration de Stellantis à partir du printemps 2026. Déjà en poste depuis la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler, le septuagénaire entamera un dernier mandat de deux ans, dans un contexte de transition au sommet du constructeur automobile.

Robert Peugeot va rester deux ans de plus au conseil d'administration de Stellantis. ©Stellantis

À 75 ans, Robert Peugeot a été choisi par le groupe familial pour poursuivre sa représentation au conseil d’administration de Stellantis, au détriment de son cousin Xavier Peugeot. Il "exercera à compter du printemps 2026 un dernier mandat de deux ans au sein du conseil de surveillance" et "en assurera la vice-présidence", précise mercredi 17 décembre 2025 le communiqué du groupe familial. Le renouvellement interviendra à partir de l'assemblée générale au printemps de Stellantis, né de la fusion entre PSA, Fiat et Chrysler, précise-t-il. Le septuagénaire avait été nommé en 2021 après la fusion, pour un mandat exceptionnel de cinq ans. Robert Peugeot, qui a toujours travaillé chez Peugeot-Citroën, puis PSA, n'occupe plus de fonction opérationnelle depuis 2007. Stellantis : Robert et Xavier Peugeot, deux cousins en lice pour le conseil d’administration Le groupe familial justifie ce choix de la continuité par "la prise en compte (du) contexte de changement à la direction générale et d'évolution du conseil d'administration de Stellantis". Le constructeur a en effet un nouveau directeur général depuis cet été, l'Italien Antonio Filosa, qui pilote le groupe franco-italo-américain depuis les États-Unis. Stellantis détenu à 14,9 % par la famille Agnelli L'autre candidat était Xavier Peugeot, 61 ans, cousin germain de Robert. Xavier Peugeot dirige depuis 2025 la marque DS – créée à partir du haut de gamme de Citroën en 2014 – après avoir été à la tête de la très profitable branche véhicules utilitaires. Il a effectué la plus grande partie de sa carrière chez PSA. Au 30 juin 2025, le capital de Stellantis était détenu à 14,9 % par Exor, holding de la famille Agnelli (les fondateurs du constructeur Fiat), à 7,6 % par la famille Peugeot, à 6,4 % par l'État français via la banque publique d'investissement Bpifrance, à 1,6 % par le chinois Dongfeng Motors et à 1,8 % par les salariés, indique Stellantis. La famille Peugeot affaiblie après le plongeon des profits de leur holding Le reste (un peu moins de 68 %) est du flottant en Bourse. Au sein du conseil d'administration, Robert Peugeot est donc vice-président, aux côtés du président, John Elkann (famille Agnelli). (Avec AFP)

